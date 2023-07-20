美國前總統川普，日前回應媒體詢問，若再度入主白宮，是否會捍衛台灣時，語出驚人地離題表示，台灣拿走了美國所有的晶片工作，美國早該阻止此事，包括應對台灣晶片徵收關稅和建立貿易壁壘。這些將台灣視同盜賊的言語，讓台灣民眾炸鍋；以美國馬首是瞻的綠營則是全員保持緘默，行政院長陳建仁最初是尷尬地以「行政院沒有評論」回應，隔了一天才表示他「不接受」。

選舉語言也會發酵

行政院當然應該「有所評論」，半導體晶片可是我國在兩蔣時代，睿智地做出正確選擇，官民合作投下巨資，經過幾十年辛苦打拚，從持續虧本的狀態一點一滴地累積經驗，加上從業員工們日夜研發所獲得的卓越成果。迄今美國仍保有晶片設計的全球7成市場，以及利用這些晶片所製成的高獲利消費產品，台美在晶片生產鏈上早已形成合作無間的互補關係，不是政客眼中的矛盾對立。

只是在疫情期間，全球車用晶片發生預期失準、下單失誤，造成嚴重缺乏晶片現象，各國開始重視晶片生產過於集中東亞的問題。然而，台灣和南韓被美國威逼利誘到美國投資設廠，也配合日本和歐洲需求，讓先進晶片的生產全球化，減少各地的需求風險；甚至配合美國抗中，杯葛對岸的晶片需求。如此努力配合之下，還遭到川普惡言相向，挑撥美國人民對台灣的情感，真是情何以堪。

我們當然理解這是川普的競選語言，必須和拜登的產業政策做出區別。但是，這種仇恨對立的語言，若在選戰中不斷提出，就會對支持的選民產生洗腦作用，相信美國晶片工作真的是被台灣「偷走」的就像指責中國大陸以貿易順差偷走了大量美國工作一樣。如果川普真的在即將到來的大選中獲勝，那麼對台灣的晶片課徵高額關稅，極可能就會成真，因為選民的觀念已經積非成是，川普也必須對他的「選舉語言」負責，在施政上加以落實。對台灣而言，這會是一個何等可怕的結果？因此，對川普這樣的語言放任不理、「沒有評論」，就是在坐視台灣的危機升高；等到哪一天惡夢成真，「護國神山」變成「毀國神山」時，就會難以挽回欲哭無淚。

國家利益必須堅守

因此，無論是威逼利誘台積電到美國設廠的拜登政府，或是要祭出關稅和貿易壁壘來封殺台灣晶片的川普，都可以看出美國政治人物的心態，就是凡事「美國第一」，台灣充其量只是它的棋子，或終究成棄子。目前需要台灣配合美國抗中政策時，表現出高度熱情的友善，政治人物絡繹於途，又提供高價武器順便去化庫存；但哪一天不需要台灣時，極可能「翻臉比翻書快」，就像當年美台斷交時一般。面對這樣的「盟友」，我國必須戰戰兢兢，隨時備妥美國政策改變時的對策，包括兩岸關係必須維持相對等距，以趨吉避凶追求本國最高利益，避免國際政治風險下成為政治犧牲品。

在這樣的思維下，蔡政府完全噤聲不語或避重就輕的回應，是對國家利益不負責的懦夫行徑，必須加以批判和譴責；也要求身為國家領導人的蔡英文總統，以及最高行政首長的陳建仁院長，必須更嚴肅地對美方澄清、表達關切和遺憾，讓美方切莫對台灣晶片產業的角色有錯誤的認知。外交部長吳釗燮也應表達我國的嚴正立場，向美方回報我國朝野對川普此種言論的不滿。務必讓美方了解，我們雖然在民主陣營屬於美方盟友的一員，但絕非可以予取予求的軟腳蝦，在國際政治場域必須給我國適度的尊重，而不是招之即來揮之則去的小弟。

即使是在蔣介石總統的年代，當時剛剛在大陸失敗轉進台灣，極度需要美國援助之下，國民政府也沒有對美國言聽計從，一切以堅持我國的最高利益為原則，包括拒絕從金馬撤軍、拒絕軍隊領美國薪餉，才完整保護台澎金馬。

如果民進黨從上到下，對於川普的狂言，都是這種緘默噤聲、不發一語的奴才模樣，我們只能唾棄這樣軟骨的政黨，讓它敗選下台，國家才能得到應有的尊嚴，人民才有美好的前景可期。