賴清德副總統8月中旬將出訪巴拉圭，並過境美國訪問。相較於賴清德在國內喊出「台灣總統走入白宮」的高調，美方對賴赴美卻是異常低調，甚至連過境地點至今都未公布，「外冷內熱」的現實，凸顯美方對賴的疑慮並未完全消除。

過去自稱是「務實台獨工作者」的賴清德，今年初宣誓就職民進黨主席時就強調，台灣已經是主權獨立國家，沒有再宣布台灣獨立的必要，未來仍會延續總統蔡英文的兩岸路線。顯然，賴也很清楚，「台獨」的標籤，會成為他走向總統路的最大「罩門」。

為去除美方疑慮，過去重要外賓來台大多由蔡英文總統親自接見，在賴清德參與2024年總統大選後，由賴負責接見的訪團愈來愈多，除了讓賴能夠及早參與外交事務，也在證明賴清德未來會延續蔡英文的對外路線。

過去正副總統出訪，為避免及早曝光，增添中共干擾變數，大多拖到出發前1周才會對外公布，此次總統府卻一反常態，提早近1個月就公布賴清德8月中旬出訪巴拉圭並過境美國的訊息，去除外界「美國不挺賴」的用意明顯。

不過賴清德將過境美國的消息一公布，大陸國台辦發言人陳斌華就批評「『務實台獨工作者』就是台海地區和平穩定的『麻煩製造者』」。

賴清德日前提及，未來若「台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成了」，英國《金融時報》更指稱，有美國官員要求台灣對此事進行澄清，雖然總統府和外交部都已否認有這回事，但「走入白宮」的說法，無異將打破美國堅持的「一中政策」，也難怪有人會如此在意。

對於賴清德的出訪，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅19日在記者會中明白表示，副總統過境美國，符合台美「非官方本質」且「符合美國一中政策」，顯然美方不希望此行被賦予太多「非官方」以外的政治意義，更不希望被塑造成「違反一中政策」的印象。

針對兩岸關係，孫曉雅更表示，「我們相信也希望不會有任何人試圖片面推翻此現狀」，這句話不只是說給對岸聽，也是說給台灣未來的領導人聽。

賴清德過境美國，除了要爭取美方支持，也在證明自己的領導能力，尤其在國民黨總統參選人侯友宜9月即將訪美的前夕，希望能營造美國對其特別禮遇的氛圍，讓柯文哲和侯友宜都看不到其車尾燈。

賴清德一方面想激出本土意識，用「台灣總統走入白宮」喚起支持者的熱情，一方面寄望透過美國拉抬身價，只是在美國積極促成今年11月「習拜會」之際，並不希望賴的出訪成為阻礙美中關係的變數，賴清德「走入白宮」只是空想，美國對賴出訪的「冷處理」，反映的卻是美中台三方關係的現實。

（作者為資深媒體人）