在民調低迷不振之際，侯友宜找來素有「小刀大軍師」威名的金溥聰擔任競總執行長，一時之間，的確可看出侯的口才與神情都變得篤定不少；過去許多含糊其詞的重大議題，如九二共識、兵役與能源等政策，也都有更明確清楚的表述；面對各種時事攻防也跟著變快，連帶使侯營原本遲滯沉悶的選戰節奏也隨之活絡起來。

但不怕得罪人卻也得罪很多人的「金小刀」，最近也給侯辦帶來諸多毀譽參半的爭議，在全力排除「換侯」聲浪之外，他針對鄭麗文、蔡正元、邱毅等人發出「青春痘膿包」、「報老鼠冤」的聲討，也引發「只砍自家人」的質疑，而且政壇或網路上各種對他不利的傳言也開始逐漸發酵。

其一，如馬辦已經和金溥聰切割，聲稱金去幫侯，與馬英九完全無關。其二，如金去拜訪與他一向不和的地方派系，被傳為金已失勢被「發配邊疆」。其三，傳出金出面挺侯乃是為了分裂國民黨，這是為了配合美國的意思讓賴清德當選。最新的傳聞則是金侯已失和，即將掛冠求去。

這些傳言虛虛實實，當然不排除是有心人的渲染與造謠，有些雖經侯辦否認，但金小刀對風雨飄搖的侯友宜選情來說，無疑是猛藥，但到底是補藥還是瀉藥，至今難有定論。金確是藍營內難得的「狠角色」，但狠只是手段並非目的，一切都應以結果論。

金溥聰進駐侯競總至今3周，23日國民黨全代會正式通過侯友宜的提名案後，提升民調與在野整合這兩大任務，必然會對金形成更大的壓力，而目前尚看不出他的具體成效。小刀霍霍，揮向何方？眼前仍是只見刀鋒，未見方向。