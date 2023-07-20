副總統賴清德8月訪巴拉圭、過境美國的行程公布後，長期被認為是扮演華府放話角色的《金融時報》報導，美方因賴清德拋出「台灣總統走入白宮」的言論，要求台灣澄清。諷刺的是，兩星期前，賴清德剛在美媒投書闡述「和平四大支柱」，而今美方轉頭又來關切賴清德論述的穩定性。看來，白宮眼中的William Lai，恐怕變成了William Lie

重新檢視引發美方關切的逐字原文，賴清德說：「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，如果單純放在台灣自身政治環境中，完完全全是一句再平常不過的政治口號，不會引起太多討論。同時，這句話與賴清德「務實台獨工作者」的自我認知，也是百分之百契合。

「台灣總統走入白宮」言下之意是，在不宣布獨立、不修改憲法的前提下，賴清德以總統身分與美國總統會面，由此彰顯台美是國與國的外交關係。不僅如此，更具指標性的是，賴清德還將「走入白宮」界定為「我們追求的政治目標」，「我們」表示不只代表賴清德個人，而是民進黨或（若當選後的）賴清德政府。

換言之，賴清德在這次選舉造勢上的講話，是代表整個民進黨政府在2024年大選後的政策方向。同時，賴清德的講話雖是在「全國宜蘭旅外鄉親挺賴清德後援會」的非官方場合，但這場活動的舉辦地點選在民進黨中央黨部，因而在華府眼中恐更具有正式意義。這也是此句大部分台灣民眾聽完就忘的話，美方卻嚴肅提出關切和詢問的原因。

賴清德的「走入白宮」說，根本未提及「台獨」二字，為何美方格外敏感？關鍵點在於，美國1979年與中國大陸《建交公報》中提及「美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係」，此後歷屆美國政府、國務院、美國在台協會（AIT）都反覆強調美國與台灣是「非官方關係」。因此，此次賴清德脫口而出將「走入白宮」視為「政治目標」，可謂禍從口出，等同於要求與美方發展官方關係，踩到了美國一中政策、三公報的「台海紅線」。

本月初侯友宜提及修改兵役政策，也曾傳出AIT前來詢問，但相較於美方對侯友宜的關切只停留在政策層面，且事後未有外媒放話，此次美方對賴清德的關切則是上升到戰略底線、個人誠信的政治層面，再配合《金融時報》的對外吹風，更給人一種美方向國際輿論釋出「疑賴論」的猜想，而中國大陸駐美大使謝鋒迅速接球就殺，將賴清德過境美國形容為「一頭正向我們衝來的灰犀牛」。

日前有綠營民代提告曝光「美台研究生物戰」的媒體，而有趣的是，此次《金融時報》針對賴清德的爆料同時被美台官方公開否定，如果按照相似標準，《金融時報》豈不是也在發動認知戰？就看民進黨敢不敢查下去了。

（作者為智庫研究員）