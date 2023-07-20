選前民進黨政府不斷釋放利多，日前行政院宣布軍公教明年調薪4%、警勤加給調升15%，卻傳出中央表面上做好人，私下卻不援例全額補助地方，要求部分地方政府需自負一半經費，打亂地方政府的財政規畫，還得自己籌錢埋單。而目前絕大多數縣市都是由國民黨執政，此舉也形成綠營收割選舉果實，藍營暗吞苦果的局面。

軍公教自2022年調薪以來，消費者物價指數到年底的增幅預計將達5%以上，因此行政院會日前通過中央政府總預算案修正，核定明年1月1日軍公教加薪4%，警勤加給調升15%。此舉符合社會期待，但根據行政院主計總處統計，明年軍公教調薪所需經費約300億元，依循往例多是由中央全額支出。但此次中央規畫，以特別統籌分配款對財政欠佳的嘉義縣、苗栗縣和南投縣等縣市全額補助，至於六都、金門縣和新竹市等「財源無差短縣市」則補助半數。但不論是全額補助或是補助半數都只有在第一年，第二年就要視基本財政收支差短情況，若無後續配套勢必造成地方財政沉重的負擔。

暫且不論長期影響，僅就113年的預算來看，此次中央裝闊請客，地方無奈埋單的作法，勢必造成無全額補助的縣市預算編列的嚴峻考驗。不論是財源籌措、施政支出與地方基礎建設都將面臨排擠的困境，甚至必須舉債才能彌補財政缺口，此舉更形同是對用心執行財政機制的地方政府一種懲罰，等於變相鼓勵地方不用好好管理自己的財務。

現行軍公教待遇不論是《公務人員俸給法》、《軍人待遇條例》或《教師待遇條例》，都沒有明訂調薪機制，讓公部門調薪成為政府的恩給，甚至成為選舉買票的工具。建議政府未來參考油價機制擬定公式，以「重要民生物價指數」與「經濟成長率」為基準，盡速讓軍公教調薪機制法制化，此舉不僅有助於延攬優秀人才，提振軍公教士氣，也有助於軍公教家庭更有能力抵禦通膨，同時減少社會大眾的通膨預期，與破除調薪只是為了選舉的民間耳語。

另一方面，延宕許久的《財政收支劃分法》也應盡速通過。中央與地方長期財政分配失衡，許多地方政府事權與財權不均，資源不足，財政窘境，甚至稅收連基層人員的薪資都不夠發放，而中央政府掌握較充裕的財政，能以一般型補助或計畫型補助來讓地方聽話，尤其是「計畫型補助」中央裁定權大，縣市須各顯神通才能爭取到經費。此等「強幹弱枝」的作法與確保地方財政自主之立法精神顯不相符，中央政策應秉持「錢權同時下放」之原則，使財源與事權同時移撥地方政府，並保障地方政府財源只增不減，以公式入法取代比例方式分配稅款；另納入誘因機制，鼓勵地方政府積極招商，創造稅源，才能促使地方政府強化財政努力，充裕市民福利與公教加薪財源。

（作者為空中大學兼任講師）