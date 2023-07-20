蔡總統在7月16日民進黨全代會上總結7年執政成績時提到，「現在，世界講到台灣，更會想到民主。面對威權主義的擴張，我們不挑釁、不冒進，也絕對不會在壓力底下屈服。我們信守承諾維持現狀，致力維護台海的和平穩定；我們也堅守『四個堅持』，捍衛2300萬台灣人民的共同利益。」這是台灣在國際政治經濟的歷史變局中，備受國際推崇的成就，期待未來的執政者能夠繼續帶領台灣前行。

誠如蔡總統所言，國際民主社群期待台灣是一個民主、和平且繁榮的國家，並且成為願意承擔國際責任的戰略夥伴。為此，台灣總統大選不是口水戰，任何潛在的國家領袖都應就堅守國家自主性、鞏固政治民主、維繫區域和平與推動經濟繁榮等議題，提出明確的立場與措施。同時，任何政黨候選人更應向國內與國際證明，自身是可信賴、可預期的國家領袖。

由此觀之，柯文哲主席的主張是：跟美國要表明「我們原則上還是站你這一邊」，向大陸要表明「雙方底線要清楚」，對台灣自身的則僅說「如果沒有自衛能力，一定會被吃掉」；至於該怎麼落實則沒有下文。

侯友宜市長雖然清楚認識「主流民意不接受中國強加台灣統一模式」，但其主張的「合乎中華民國憲法的九二共識」，「反對一國兩制的九二共識」，並期待「兩岸互不承認主權，互不否認治權的政治現實」的想像，顯然低估了北京的決心，也高估了台灣自身的能力。

持平而論，柯、侯二位的主張，顯然都低估了國際場域中，中國挾政治經濟影響力所衍生的國際現實；同時，兩人也沒有說清楚，在兩岸彼大我小的實力差距下，台灣憑什麼值得國際社會支持？故二位參選人尚難得到多數國人和國際社會的認可。

相對之下，民進黨政府的政策已被認可為更可行。首先，「民主價值同盟」是民進黨政府外交政策的理路基礎。誠如蔡總統於5月15日「哥本哈根民主高峰會」的演說中強調，「在台灣以堅韌和勇氣因應中國威脅之際，我們與理念相近國家的夥伴關係，即是最有效的防禦措施。」

從7年來的台美關係發展我們也可看到，價值同盟是台灣與美國「準主要非北約盟友（MNNA）」關係的根基，同時也是台灣與國際社群發展區域安全合作，以及發展「友岸供應鏈」關係的根本脈絡。這是蔡政府的主張，同時也是賴清德作為總統參選人的政見。

然而，我們也注意到，由於賴清德在國際與兩岸表述上偶爾出現的「驚喜」，例如日前「台灣總統進白宮」一說，恐需要參選人團隊再花些時間做解釋，以免挑動華府或中南海的敏感神經。

誠如蔡總統在民進黨全代會致詞所自詡「蔡英文不會信口開河，不會冒進挑釁」，特別是變局中，國家需要有戰略格局，決策需要冷靜，國政也需要冷靜執行，這是蔡英文團隊一貫的堅持。

國人與國際社群同樣期許，賴清德能以更多的行動來說服各界相信，若當選總統，必會履行他在7月16日民進黨全代會上的承諾，在外交上持續「與理念相近國家，加強更緊密的夥伴關係」；同時，在兩岸上亦會持續「在對等、尊嚴的原則下，只要對兩岸人民的福祉有幫助，都願意與中國進行交流和合作，促進兩岸的和平發展。」

台灣的總統不只是總統，更代表台灣，信任、沉著、穩定是不可或缺的條件。可信賴、可預期是國際與台灣社會對國家領袖的期許，這也是負責任、值得託付的總統候選人應有的自我修養。

（作者為前海基會董事長）