「每年春節櫻花盛開，每天數萬人前來踏青賞櫻，帶動永福產業，繁榮地方經濟。」近日，深耕「大陸阿里山」的台農謝東慶向前來調研採訪的記者分享台農們參與大陸鄉村振興故事。

福建龍巖漳平市永福鎮是漳平台灣農民創業園的核心區，這裡因為緯度、氣候、產業與台灣阿里山相近，被台商台農譽為「大陸阿里山」。今年初，身為福建漳平台品茶業有限公司董事長、閩台緣高山茶產銷專業合作社理事長的謝東慶獲選2022年度「三農人物」，成為該活動舉辦18年來首度獲此榮譽的台胞。

永福鎮的發展變化，離不開謝東慶這位台胞。20世紀90年代，他把櫻花從台灣引種到永福鎮；歷經20多年努力，永福終於形成十里櫻花漫山開的盛景。

台灣彰化人謝東慶是第一個到永福鎮投資創業的台農。1996年，謝東慶第一次來到永福鎮，經過調研，他決定留在這裡種茶。自此，許多台農接踵而來種茶、種花，使永福成為台農個體在大陸投資最密集的鄉鎮之一。

茶園建立後，謝東慶把當地閒散在家的貧困戶招來採茶，解決了許多閒置勞動力的就業問題，增加了貧困戶的收入。「如今，這裡的台農們每年要給當地工人支付工資約5000萬元人民幣。」謝東慶說。

除了引進台灣的茶葉管理方式以外，在茶產業走上正軌後，謝東慶就從台灣等地陸續引進富士櫻、吉野櫻、山櫻等八大品種的八千多棵櫻花，套種在自己茶園道路兩旁或梯田山坡間隔處。

至今，台品櫻花茶園面積達1800多畝，年產茶超十萬公斤。在謝東慶看來，高優精緻農業結合鄉村旅遊、休閒觀光、現代農業的新模式，台品櫻花茶園已形成「十里櫻花、萬畝茶園」的浪漫壯觀景象。

「我來大陸已經27年了，算是『老農人』，但我們做的東西都是新潮的。」謝東慶稱，在小小的永福鎮，每年為期一個月的櫻花節裡，平均每天引來6萬遊客賞櫻。

台農謝東慶。（作者提供）

櫻花茶園變旅遊景區，不僅帶動當地旅遊發展，也反哺台農台企發展，在種植業的基礎上發展加工業、農業旅遊等，推動農村一二三產業發展。「鄉村振興，一定是觀光休閒帶動整個地方繁榮」，這是謝東慶二十多年的實踐，得出的結論。

在永福，謝東慶的台品櫻花茶園也已被列入「中國十大櫻花觀賞地」，併入選「福建省首批優秀創意旅遊產品」，成為閩台農業融合發展的典範。

「看好大陸未來的鄉村旅遊，好風景將帶來好前景。」謝東慶表示，旺盛的櫻花人氣，拉動了當地茶葉、花卉等銷售，也促進了當地餐飲、住宿等三產發展。官方顯示數據，2022年漳平台灣農民創業園共接待遊客近30萬人次，實現旅遊收入近億元人民幣。

產業融合催生效益，讓台農嘗到了甜頭，也提升了村民的收入，推動了當地脫貧振興。謝東慶等台農創造賞櫻盛潮，帶動當地文旅經濟的繁榮，就是其中一個縮影。

近年來，漳平台灣農民創業園積極探索兩岸融合發展新路，借助櫻花品牌，加快推進櫻花茶園提升改造和「台灣小鎮」建設。

為何結緣「大陸阿里山」？用謝東慶的話說，就是「同祖同宗，相同的語言，何樂而不為？」

「三百多年前大陸茶葉拿到台灣去，三百多年後我們又拿回來。」謝東慶22年前從台灣來到漳平(永福)台灣農民創業園，秉承「同祖同宗，相同語言、文化及生活」的宗旨，創立永福第一家台資企業——台品茶葉有限公司。

從此，謝東慶與台品高山軟枝烏龍茶一起在這片沃土扎根展蔓。至今，台品櫻花茶園面積達1800多畝，年產茶超十萬公斤。茶園以生態、綠色管理，每季茶葉經過SGS國際檢測，安檢均達出口歐盟標準，選送的高山烏龍茶在「永福杯」海峽兩岸茶王賽中獲得茶王獎，業務拓展至歐洲各大城市及精品店。

20多年過去，如今70歲的謝東慶，不僅讓永福高山茶聲名遠播，還帶動了越來越多的台灣人到漳平永福種茶，讓永福成為大陸最大的台資高山茶園。

「父慈子孝，兄友弟恭，夫和妻柔。」這是謝東慶常常掛在嘴邊的一句話，也是他體會親情最深刻的感言。謝東慶在家中排行老二，與姐姐、妹妹、弟弟感情篤深。

每當春節、媽祖節、中秋節臨近之際，他三番五次地邀約台灣的親人們，探訪永福，共度佳節。四季更迭，日久天長，兄弟姐妹之間的跨海探親、常來常往成為「家常便飯」。

2016年、2018年春節，謝東慶的心情格外舒暢。原來他從台灣接來年愈90高齡的老父親，邀請兄弟姐妹歡聚一堂，在永福同感花鄉年味。

「永福是我的第二故鄉！這裡的清湯粉、蘿蔔糕很合我的口味，我很喜歡吃。」謝東慶道出27年耕耘「大陸阿里山」的肺腑之言。

無論是在台灣的二水鄉還是在大陸的永福鎮，謝東慶與鄉親們和睦相處，東家有經濟困難，西家有家庭糾紛，熱心腸的他或伸出援助之手，或主動幫忙化解。街坊鄰里提起他的德行，無不豎起大拇指稱讚，傳為當地佳話。（張金川）

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