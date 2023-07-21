民進黨總統參選人賴清德底氣十足，7月10日向支持者說「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」。根據《金融時報》19日披露，美國要求台灣政府澄清。賴清德情不自禁「朝聖」的話已經說出口，駟馬難追。8月中旬他將擔任蔡總統特使前往巴拉圭總統潘尼亞就職典禮時過境美國，白宮月亮有沒有比較圓，到時候就知道！

白宮不是禁區，正常情況有對一般人開放參觀，問題是賴清德想以什麼身分前往白宮，那就不是賴自己說了算，至少，台灣歷屆總統無法越「白宮」雷池一步，賴清德企圖「外交突破」不小心漏了口風，立馬變成「麻煩製造者」！

事實上，賴清德掌握外交分寸一直不好，2020年2月賴清德以「準」副總統身分赴美參加華府「全美祈禱早餐會」，賴在臉書聲稱以「個人身分」出席，賴核心立委林俊憲以台美外交40年來的重大突破來定位。賴以「個人身分」赴美有沒有獲蔡總統首肯？520就職前爆出總統府劉姓副秘書長筆電被駭（一說遺失）傳出「打賴小組」，蔡賴配以817萬票勝選，風光出訪的卻是賴清德，急速冷凍的蔡賴關係，不免予人賴清德沖昏頭赴美有關。

2022年7月副總統賴清德又執意參加日本前首相安倍晉三「家祭」，連夜出訪，又與總統府對外說法分歧，府方說是私人行程，賴核心郭國文，以及立法院黨團書記長鄭運鵬說「當然是蔡總統特使」、「台日斷交50年來最高層級官員」，明明是悼念安倍最後一程，卻變調慶賀外交突破，好不尷尬。

美國政府對蔡、賴是有差別待遇的。蔡政府向川、拜兩朝大撒幣買軍火，所以敢會見兩任眾議院議長裴洛西、麥卡錫，甚至一度傳聞蔡想到美國國會演講。可是賴清德不是蔡英文，別以為美國人會睜一隻眼、閉一隻眼，台獨金孫賴清德看著台下坐著獨派支持者，掩藏不住內心「台灣總統走進白宮」的喜悅，符合賴清德一貫「外交突破」風格，最後恐怕連「門」都沒有，草率了！

前兩天，前美國總統川普嗆聲「台灣拿走美國晶片工作」！不久前，台積電創辦人張忠謀也說，當他在亞利桑那州的晶片廠聽到拜登總統說「美國製造業回來了」、「工會回來了」，他覺得很刺耳。可見得，在張忠謀的心中，台灣的晶圓比較圓，美國白宮的月亮並沒有比較圓。

賴清德向獨派支持者喊「走進白宮」，八字都沒一撇，誤以為白宮的月亮比較圓，卻先一步誤踩了白宮的政治紅線，過境美國有無禮遇，8月便知分曉！

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