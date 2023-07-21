十多年前在經建會（即現在的國發會）召開的會議中，幾個主要智庫，包括台經院、中經院、工研院、台綜院等，均贊成設立主權基金，以加速推動台灣產業結構的調整，而多數部會也不反對權基金的成立。但是十多年過去了，我們還在原地踏步，討論該不該成立主權基金？歲月蹉跎，令人不勝唏噓！

台灣近年來的經濟快速成長，其實是在疫情帶動的線上需求，以及美中貿易戰帶來的轉單效應，半導體加上電子資訊業救了台灣。但半導體的大力發展，掩蓋了台灣產業M型化的真相。傳統產業表現不佳、服務業欲振乏力、年輕人在房價、物價高漲下，看不到未來。

這些問題都是迫切需要解決的，但政策工具卻付之闕如，誠可謂巧婦難為無米之炊。財政部對租稅優惠向來採取保守態度，在各國投資數十至數百億美元支持半導體產業的現況下，台灣也只能勉強擠出5～6億美元的租稅優惠，科專計畫的經費也逐年降低，只剩下5億美元左右，台灣只能靠民間資金自主投入。龜兔賽跑之下，台灣如何應許人民一個可預期的美好未來？

除了對半導體支援之外，如何利用半導體擴散至其他產業，提升整體產業競爭力，是我們必須面對的第一個問題。

第二個問題在如何促進服務業資源的投入、法規鬆綁，以及朝產業化發展，才能翻轉商業模式、創造青年的高薪就業機會。其三，新興領域如汽車電子化、生醫產業、綠能產業的發展，目前靠民間自發性的努力較多，政府資源如何能擴大挹注。其四，人口老化、少子化的對策攸關台灣經濟的未來，如何規劃才能妥善因應。

上述重大課題，都需要政府政策的驅動，除了法規的鬆綁、環境的塑造之外，更需要的是政府資金的挹注，包括補助、租稅優惠、輔導等。這也是我們為什麼鼓吹設立主權基金或「類」主權基金的原因。

但就台灣而言，各部會基本上是分工但整合程度不足，中央銀行表示支持主權基金設立，但不要動用外匯存底，財政部與國發會也表達支持，卻沒有任何行動。也不見行政院層級的高層官員出面整合協調。對照主要國家均有主權基金規劃未來的發展，台灣各部會的「鄰避」態度與消極不作為，勢必衝擊台灣青年人的未來。

反對成立主權基金者認為，當前的國發基金、台杉基金、勞退基金已有類似主權基金的功能。但事實上，國發基金不做領導投資人，台杉基金完全由民間主導、勞退基金也以股市護盤為主，缺乏引導產業政策的功能。

當初多數人認為，應該由央行來主導，主要是覺得央行的公正性、公信力最高。但事實上有多個部會共襄盛舉更好，例如財政部可以發行公債籌資，勞動部可以撥出一定的勞退基金，國發會可以動用一定比率的國發基金作為設置類主權基金的來源。各部會共同合作的結果，也可以降低各部會籌集資金的壓力，也不至於影響各部會的既定任務。

另外，有別於多數人認為主權基金應該由政府主導的觀念，我們認為在當前的政治生態下，政府主導很難透明，又會涉及到利害關係人的介入，以及審計、會計的干預，在各方利益拉扯之下，成功的機會很低。因此，我們提出「類」主權基金的構想，是由政府出資一半，再向民間籌資一半。最好讓民間有51％股權，政府49％股權。民間公正人士如台積電創辦人張忠謀、宏碁創辦人施振榮、台達電創辦人鄭崇華等有聲譽的企業家擔任董事長，才具有公信力。民間人士擔任執行長，政府則控制董事會的一定席次，再藉此監督董事會及執行長的營運績效（日本即採取類似做法）。

而「類」主權基金和主權基金不同的是，它不是100％以營利為目的，可以是80％用來進行商業投資以追求基金的永續經營，另20％負有產業政策的任務，用於協助購併、投資汽車電子化、綠能科技、生醫產業，乃至完善整個半導體的產業鏈、吸引和延攬人才，以及相關的新創投資等。

基金的規模如以新台幣2兆元為目標，20％的基金即有新台幣4,000億元的預算推動產業發展任務，即可紓解台灣升級轉型缺乏預算的燃眉之急。同時，為了避免基金的黑箱運作，基金投資的標的、基金運作的績效等，應定期上網公告，讓全民都能了解、掌握。

總之，政府若真心想打造護國群山以強化台灣的經濟韌性，就應該對設立「類」主權基金一事起而行。