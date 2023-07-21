其實，我覺得，韓國瑜去不去全代會，都很好理解。不去，只是跟侯4年前的行為一樣，所以，不能怪韓。去，表示境界高侯友宜一等，有賺不賠。萬一到時候現場有黨代表突然高喊韓國瑜選總統，賺得更多。

照我看，韓是不想落人口實，說他不支持黨提名的總統候選人，萬一侯敗選，他豈不又成了戰犯之一！只要這一場有出席，侯即使敗了，要怪也怪不到韓身上。

換侯既不可能，投票前，該做的最起碼動作，韓還是會做；不然，侯要是敗了，韓也沒有收拾殘局的正當性了。倒是侯這邊，全代會的場面上，真的是他真誠向韓道歉、拉攏韓粉的最後機會了！再不演得激情一點，更待何時？

金小刀如果不會教，我來教教侯。侯獲提名通過發表演講時，說到黨內團結處，要語帶哽咽，在台上，走到一邊，面向韓的座位，深深一鞠躬，表示希望韓不計前嫌，原諒自己4年前在新北對韓的輔選不力，並懇請韓多多指教、大力幫忙，共同完成下架民進黨的任務！

侯在台上向韓鞠躬，韓必定起身鞠躬回禮，或甚至上台與侯深情擁抱。此時記者瘋狂拍照，兩咖在台上都眼眶泛淚，侯的民調至少可以救回3到5個百分點！

那你說，戲是不是該這麼演？要真演這一齣，這全代會開得也值了！

別笑，如果當年曹操都可以當面對劉備說；天下英雄，唯使君與操爾！想當一國之君的侯大神探，難道連古人都不如嗎？這也未免太遜了吧！

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