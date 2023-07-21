賴清德在民進黨全代會演說，強調他會以「中華民國台灣」團結台灣社會，但他在出席總統府資政辜寬敏告別紀念會時，引述辜「兄弟之邦」的兩岸論述，日前在宜蘭又脫口而出「台灣總統走入白宮」，兩岸路線越說越讓人糊塗。

賴清德雖以蔡英文「四個堅持」為兩岸論述主軸，但包括民進黨內、台灣社會、美國官方與智庫，仍充斥「疑賴論」，《金融時報》19日的報導其來有自。

面對一波又一波的「疑賴論」，賴清德不該假裝不存在，歸因「假訊息」或競選對手的操作，而要誠實面對，為什麼美國信任蔡英文的「四個堅持」，卻對賴清德談「四個堅持」心存疑慮？

關鍵在「中華民國台灣」的意涵，蔡賴有別。從蔡英文從政軌跡與長期的論述，她說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，人們相信她的目的在維護台灣民主，而不是台獨。有「台獨金孫」之稱的賴清德，當年以正名制憲實現台獨為理念投身政治，如今追求大位，必須與台獨畫清界線，卻不時口誤流露台獨理念，人們對他心存疑慮，其實非常正常。

「四個堅持」不是護身符，隨身攜帶就永保平安，「四個堅持」的核心是中華民國憲法，中華民國憲法是一中憲法，增修條文並未改變這一點。可以說，中華民國憲法是台灣處理兩岸與台美關係的定海神針。

請問賴清德，你心目中的「中華民國台灣」究竟是什麼？其根本大法是中華民國憲法嗎？若當選總統，任內要追求正名制憲嗎？請說清楚，講明白！

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