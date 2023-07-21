各政黨參與2024總統大位的候選人，儘管都提出了五花八門的政見，但是，基本上完全忽略了教育、文化方面的相關領域，尤其是面對無論是形象或素質都愈形惡化的大學教育，彷彿視而不見，百年大計的教育、人材培育的搖籃，竟仿若無依無靠的孤兒一般，連姥姥都不親、舅舅都不愛，台灣未來的大學教育，真的令人憂心如焚了。

其中唯有宣稱將以無黨籍參選的王建煊，提出了相關改革的意見，可謂是暮鼓晨鐘，發人深省；可惜的是，王建煊也就是一隻無人理睬的孤鳥，即便未來連署過關，得票率也絕對不會怎麼好看，他的意見，可能就此淹沒在嘈雜鬨亂的喧囂聲中了。

王建煊所發表的〈如此高等教育，我們還有什麼希望〉一文，儘管未見有周詳的分析，也未見全面的改絃更張，卻深中肯綮地指出了當前大學教育的弊端，一言以蔽之，就是「將學校開成了學店」。

或許台灣是受到急遽商業化的影響，生意人講究的是如何掌握、吸引住顧客，以創造其最大利益，「顧客至上」，是最高的原則。目前的大學教育，其實也蹈襲此弊，學生就是顧客，顧客想要什麼，學校就盡其可能地滿足學生的需求，無論學生的要求是否合理，更罔顧大學辦學的宗旨與目的。當今的大學，強調學生的自主性，像商店的顧客一樣，有權依其所需，自由選擇其認為有用的商品，並保障他們應有的權益。

顧客出錢購買商品，這是生意人的利藪，學生交學費入學，則是學校經費的大宗。顧客越多，生意越好；學生越多，學校也就可以有較寬裕的經費。生意人不敢得罪顧客，必須巴結逢迎，「顧客永遠是對的」，讓顧客賓至如歸，這是很典型的以功利為取向的「生意經」；但是，推教育、辦學校，如果忘忽了教育的根本、辦學的意義，將「學校」開成了「學店」，這樣的國家，還會有什麼前途可言。

現在各所大學的經營傾向，已經是完全以學生為主的了，「顧客學生」只要肯繳費入學，學校在政策上無不全力配合，最明顯的例子，無疑就是取消「32退學」、「兩學期21退學」的規定，「由你玩四年」的universty，變成「愛待多少年就待多少年」。教師教學，在課堂上不敢嚴格要求，任憑學生蹺課、吃東西、聊天、睡覺、玩手機，唯恐學生不願意選修，或是在教學評鑑上給難看的分數；在教學評分上，更是寬鬆無比，有些私立大學，甚至嚴格規定，不許多「當」學生，唯恐一旦嚴格之後，學生就會流失。更離譜的是，取消了「擋修」、「全休」的限制，「會計一」沒修，就可以跳到「會計二」；「史記上下學期」，可以自由選擇上或下，同樣都算學分，完全忽略了學科的整體性。大學變成了「便利商店」，多到隨處而有，而大學畢業生滿街都是，更糟糕的是滿街都是「不合格」的大學生，學生的素質，甚至連過去的專科生都不如。

大學教育嚴重倒退，社會輿論早已多所擔憂與批評，卻未見政治人物拿這當一回事。儘管王建煊的文章中，還是不免單純地想藉「廣收陸生」的方式，維繫台灣大學的存續，未能探驪得珠，直指「我們真的需要這麼多大學、大學生嗎」的問題，但是，他卻尖銳地指出了目前大學對學生過度輕縱的「放生」政策，這種「學店式」的墮落，再不重加檢討、改進，我們的大學教育就將瀕臨絕境了。

（作者為退休大學教授）

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