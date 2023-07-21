美國前總統川普再度口出狂言，批評忌妒台灣半導體產業的發展，稱「美國早該阻止台灣，向台灣課稅，並對他們建立起貿易壁壘。」目前台積電（台灣積體電路製造公司）確實是全球領先、最大的晶片製造公司之一，但半導體行業高度複雜，台積電的崛起是多種因素共同作用的結果。

台積電能成為最大的晶片製造公司可歸功於其技術專長、政府的大力支持、代工業務的專業化、全球對半導體的需求快速增長以及與技術領先的公司（如輝達、超微AMD、蘋果）的牢固合作夥伴關係。但半導體行業不斷發展，貿易政策、地緣政治緊張局勢和市場需求等因素也會隨著時間的推移而影響半導體市場的動態。

美國的英特爾（Intel）本來在半導體製造曾經領先，後來為何落後台積電，以下是一些關鍵原因：

製造技術：台積電一直是先進半導體製造技術的領導者，在晶圓尺寸方面始終處於領先地位。更小的工藝節點允許將更多的電晶體封裝到更小的區域中，從而使晶片更節能、性能更高。英特爾在向較小節點過渡方面遇到了延遲和困難，這影響了其市場競爭力。

晶圓代工相對於整合設備製造商：台積電是一家專門的代工廠，這意味著它只需專注於根據其他公司的設計製造晶片。相比之下，英特爾遵循整合設備製造模式，設計和製造自己的晶片。從歷史上看，這種方法使英特爾能夠更好地控制其產品路線圖，但也給公司帶來了同時在研發、設計和製造方面大量投資的負擔。

市場需求：市場需求轉向移動設備、數據中心和AI高性能計算，有利於台積電的代工業務模式，可以迎合廣泛的客戶和應用，而英特爾主要針對個人電腦和伺服器，市場已經變得更加成熟飽和和競爭激烈。

競爭與創新：台積電在競爭激烈的環境中生存，為具有不同技術需求的多個客戶提供服務，這種持續的競爭推動了創新，並幫助台積電保持在半導體製造技術的領先。英特爾由於其歷史主導地位，和美國的保護，在一定程度上免受此類競爭的影響，這可能影響到其敏捷性和應變能力。

投資和產能：台積電持續大力投資擴大產能和升級設備，能夠滿足各個行業對先進半導體技術日益增長的需求。英特爾在擴大產能方面面臨挑戰，尤其是向小奈米晶片過渡的延遲，影響了其有效供應市場的能力。

但半導體行業是高度動態的，競爭格局會根據技術進步、市場需求和業務戰略而發生變化。尤其現在更牽涉到國家安全和地緣政治等因素，美國、日本、韓國，甚至中國等都在奮起直追，政府和台積電更不能掉以輕心，要在荊棘滿布的大海裡好好行船。

（作者為台北商大前校長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※