副總統賴清德確定將於8月出席巴拉圭總統貝尼亞就職大典，同時過境美國，《金融時報》旋即丟出震撼彈，報導華盛頓施壓賴清德釐清有關「走入白宮」的談話，再度掀起「疑賴論」爭議，總統府、外交部與賴辦第一時間否認，只是代表了民進黨外交一貫短視、僥倖的作風，低估、誤判美中反應將醞釀更大危機。

錯估情勢假裝沒事

目前在總統大選民調領先的賴清德以特使身分出訪巴拉圭，順道過境美國進行「面試」，表面上來看這是個極為理想的安排，但由於無法擺脫「務實台獨工作者」的標籤，加上日前又妄言「當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成」，毫不掩飾台獨是其終極目標，造成美方懷疑他偏離了蔡英文總統對兩岸關係的審慎路線，並可能帶來更多的「意外」，拜登政府認為有必要表達關切。

總統府與外交部否認《金融時報》報導，外交部長吳釗燮表示，美國資深官員已經否認對賴清德團隊有任何關切，企圖模糊焦點，淡化《金融時報》報導的正確性。但相關報導的重點在於表達華府各界普遍存在的關切、憂慮，以及台灣應該予以澄清，而不在於美國政府是否透過管道正式表達關切。美國學者警告，最危險的就是台灣以為這只是放話，假裝沒事發生，而這正是民進黨政府面對問題的心態。

賴清德10日提出台灣總統走入白宮論，馬上令台北政壇人士捏了把冷汗，《金融時報》特別指出，有美國官員認為，有必要給賴清德不精確的說法釋出警訊。美國「企業研究所」亞洲問題專家庫柏表示，美國政府必須清晰告訴台灣總統參選人美國利益及紅線所在，同時表明美國不偏好任何政黨；「戰略暨國際研究中心」中國問題專家白明指出，賴清德的言論「極其無益」，並加深了華府專家關切賴清德的外交政策敏銳度。

《金融時報》對美台關係報導有一定程度的可靠性，2011年9月一篇《金融時報》報導令當時前往華府面試的民進黨總統候選人蔡英文鎩羽而歸；去年8月時任美國眾議院議長裴洛西訪台，今年4月蔡英文與眾院議長麥卡錫在洛杉磯會面都是《金融時報》獨家披露。因此，該報有關華府對賴清德有所疑慮的報導不是空穴來風，而是拜登政府細膩操作，透過該報釋放訊息。

製造麻煩美中反彈

美台雙邊關係脫離不了美中關係，針對賴清德過境美國，中共外交部早就警告，中方堅決反對任何形式的美台官員來往，堅決反對「台獨」分裂分子以任何名義，任何理由訪美。中國駐美大使謝鋒更是毫不諱言，「現在的首要任務是阻止賴清德訪美」，堅決擋住賴清德這頭正向我們衝來的「灰犀牛」。這些強烈聲明為美中關係及賴清德的訪問埋下不定時炸彈。

事實上，美方早已預料到賴清德訪問的敏感性，以及不希望因為這次訪問損害美中改善關係以及11月的「拜習會」。國務卿布林肯親自出馬宣示，賴清德這次是例行性過境，美國沒有改變台海現狀，政策也沒有改變，中共沒有理由用這次過境作為挑釁行動的藉口。《金融時報》的報導某種程度也是向中方傳達同樣訊息。為化解中方的不滿，避免影響美中關係中、長期發展，在不可能拒絕賴清德訪問情況下，美國對於處理賴清德過境必然更為審慎、低調。

過去台灣總統候選人赴美，由於沒有官方身分，通常會在華府與國務院、國安會及國防部官員會面，並在僑界舉行造勢活動。在賴清德副總統身分和台獨爭議，以及中共強大壓力的考量下，賴清德過境城市不可能超越過去，不但無法進入華盛頓特區，甚至連美國在台協會總部所在的大華府地區都難以突破，至於與行政部門官員互動，行程是否公開等也可能有所限制，成為賴清德走入白宮論的最大反諷。

至於中共是否會採取反制行動將是更嚴肅的議題，其效應衝擊台海形勢與美中關係，堂堂一國副元首為了贏得美國的支持，除了表態外，還不惜以國家安全為賭注，操作高風險步步驚心的過境面試外交，這就是民進黨執政8年的台灣外交處境，除非下架民進黨，台灣前途只會更為險峻。