《金融時報》19日發表〈走入白宮說，美方要求澄清〉一文後，總統府及賴清德辦公室馬上急忙澄清，可想而知，當7月10日賴清德的「走入白宮說」傳到華府後，必已引起一番騷動。原因清楚不過，美中從競爭走向競合，哪怕一顆小石頭，都可能激起千層浪。

不管此報導是華府主動放話，或是《金融時報》大中華區特派員席佳琳個人的觀察，文章發表的背後必不單純，主要應是美方對賴清德提出警告，表明對蔡英文的信任並非無條件會轉嫁到賴身上，更是預警台灣，不管明年誰當選總統，都別當「麻煩製造者」。

中美建交後，台灣領導人不進華府圈是幾十年的台美默契，這既可向北京表態美國遵守「一中政策」的底線，美國也是基於此底線可正當、合理地「圍堵中國」，建立民主同盟的基石。換言之，美國可以說，「我沒違反一中政策，但基於美國國家利益、民主信念，我必須合縱連橫，和專制體制周旋到底。」因此賴清德的「走入白宮說」一出現，等同挑戰美國的國家利益。

賴清德現在改口說，對媒體拿「白宮」當焦點感到「震驚」。賴言外之意是，對美國的反應很「震驚」，但我們更「震驚」賴竟看不清美中台三邊關係的微妙詭譎，只為「自爽」就要達成他的「政治目標」走入白宮。看在美國眼裡，這種拿捏一點都「不務實」，還可能引發美中間的重大危機。

諷刺的是，總統府及賴辦的低調回應證明美國「不干涉台灣內政」從來只是說說而已。話說回來，如果是華府主動放話，那就是對賴清德套上了「緊箍咒」，敢喊「台獨」，就怪不得美國出手管控了。