國軍現階段有7位二級上將，依軍種區分，海軍有3位，空軍有2位，陸軍也是2位。若以軍種員額而言，或以軍中傳統慣例而言，3:2:2的上將員額比例分配，應是陸軍占3位，海、空軍只能有2位，而現在陸軍只有2位上將，少了1位，這是相當罕見的情況。

而且在明年520蔡總統卸任前，想看到陸軍再升1位上將，補滿3位的可能性極低，因為現役上將都很年輕，離64歲屆齡有段長時間，除非海軍讓出1個上將，或是國軍再增1位上將職缺，但都很難。不過，陸軍少了位上將，應是巧合，倒不是陸軍受到打壓。

目前，蔡總統升了13位上將，包括5位陸軍，海、空軍各4位，算是平衡。若以3:2:2的比例換算，陸軍應有6位，的確少了1位。而陸軍升的5位上將中，已退役的張冠群是中正理工學院出身，屬科技將領，並非傳統的作戰指揮職，為了鼓勵國防自主，破格晉升，實屬特例。所以嚴格說來，蔡總統只升了4位陸軍上將，和海、空軍升的人數一樣。

陸軍員額多，但上將升的少，很多資深中將沒機會，只能屆齡退役。但蔡總統任內起用的3位國防部長，嚴德發與邱國正是陸軍出身，都是裝甲兵科，兩人一前一後接任部長近6年，陸軍已實質主導建軍走向，所以不能說，陸軍上將升少了是因受到打壓。

蔡總統上任之初，一度把文職軍政副部長改成軍職，當時有8位上將，形成3:3:2的上將比例，這段期間，陸軍始終維持3位上將，海軍也有3位，空軍則不曾有過。蔡總統後來將軍政副部長給了已退役的空軍中將柏鴻輝後，現役上將員額又恢復到3:2:2，只有7位的常軌，陸軍仍是領頭羊，占了3位。

但今年5月1日，前海軍司令梅家樹升任參謀總長，加上海軍司令唐華，及國防大學校長劉志斌，3:2:2的3，改成海軍，陸軍反而只剩2位上將，是國軍近些年來極少見的情況。

由於國防部長有人事主導權，以往哪個軍種當部長，有些三軍都能擔任的中將職缺通常會占些便宜，部長會選同軍種的人，但上將人事由三軍統帥全權決定，部長只有建議權，且必須尊重並服從總統的定奪。

陸軍少了1位上將，想要補上，只有幾種情況，一是增編上將員額，但國軍總員額現並未改變，沒理由增編；一是劉志斌提前退役，讓出國防大學校長的上將缺，問題是劉志斌做的好好的，而且蔡總統不鼓勵軍人提前退。另外，國安局長以往多由現役上將擔任，但蔡總統任內從未如此派過，而且年初已任命文職的蔡明彥；再者，就是將軍政副部長再改成軍職，陸軍才能把少的1位上將補上來。否則，未來兩年想看到陸軍升1位上將，恐怕不易。

（作者為資深媒體人）