國民黨全代會即將於23日舉行，屆時包括黨籍縣市長、立委參選人與重量級人士都將出席，為總統參選人侯友宜一同造勢。而根據最新訊息，原先預計不克出席的韓國瑜也將調整行程，參加全代會，再次與侯友宜同台，可望營造藍營大團結的氣勢。

對當前的國民黨來說，韓國瑜無疑是最具全國群眾支持基礎的政治人物之一，以2020大選前TVBS最後一份數據來看，韓當時擁有高達8成6的國民黨認同者之支持。因此獲得韓的支持，對侯提升當前6成左右的泛藍支持，絕對有所助益。

不過同台同框意見領袖，其實只是新聞起手式，要獲取基層選民的心，關鍵還是在候選人本身的形象、人設，以及推出的政策願景和行動。近期，就可看到侯友宜開始主打「平凡人」與「平民總統」，意圖與柯文哲、賴清德的醫生菁英路線人設做區分。而平凡人、平民的形象，事實上也和韓國瑜訴求的「庶民」有異曲同工之妙，有助於爭取韓粉的支持與認同。

就目前來說，民進黨加強對柯文哲的攻勢，不只對友柯的館長、黃國昌進行全面作戰，更打出性別牌，透過柯過去對女性的不當言論，降低其女性支持率。不得不說，民進黨確實擅長選舉。打不動柯的年輕票，就將男、女切開，針對重視性平的年輕女性來著手，倘若成功，就能有效下降柯的年輕女性票源，從而讓年輕女性票源回流至民進黨。

不過在經歷黨內性騷後，民進黨雖然快速透過修訂「性平三法」、撤銷部分參選人參選資格來止血，但在主攻柯文哲性別歧視問題時，又爆發永和立委參選人莊銘淵用錯誤的性別認知，無緣由攻擊有「最美里長」之稱的陳紫渝戀愛隱私，因此後續是否能升級打柯力道，以及重視性平的年輕女性票源是否會轉而支持綠營，值得觀察。

而在綠白混戰，爭奪年輕女性票源的同時，強化「平民」人設以爭取庶民、韓粉的侯友宜，其實也可透過強化「文官」的人設，主打技術官僚牌，以專業文官帶動經濟起飛的論述，來爭取40至59歲經濟選民的票源。

中華民國的文官體制過去曾以高效、廉潔著稱，目前支撐台灣經濟、國安的台積電，正是當年技術官僚的經典之作。然而過去20年以來，尤其在蔡英文執政之後，左右政府決策的人是以派系凌駕文官，政府運作的邏輯是以分贓取代專業。民進黨的派系分贓，不僅摧毀國家的專業運作，從防疫公衛、能源、農業、治安等面向，包括疫苗採購、光電利益、詐騙集團，各類媒體報導都可看到綠營派系的背後運作。

因此如何重拾文官政治、如何專業治國，找回讓中華民國運轉的動力，在全代會及侯韓並肩所營造的國民黨黨內整合只是第一步，如何以平民、基層、文官的人設，爭取庶民與經濟選民的支持，則是侯友宜的下一步。

（作者為中華青年公共參與協會理事長）