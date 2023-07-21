日前《金融時報》一篇美國質疑民進黨總統參選人賴清德「走入白宮說」的報導，再引爆美國「疑賴論」的危機，民進黨兵分兩路忙著處理，總統府及外交部馬上否認該報導，立院黨團則炮打在野黨不該「見縫插針」或「惡意扭曲」，但賴清德此次誤踩地雷，不僅顯示出他無能力處理中美台關係，更可能因此影響他8月過境美國的接待規格，進一步拖累他的選情。

日前賴清德稱「當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成。」《金融時報》19日報導，美國官員已要求台灣釐清賴的說法，並解讀這凸顯出白宮對於賴清德當選後處理兩岸關係的疑慮。民進黨以「美國資深官員已否認關切」為由，否認所有質疑，甚至還想將在野黨的批評抹紅成是配合中共打壓台灣，卻刻意忽略報導中「該官員婉拒證實其他行政部門是否曾向台北表達關切」的內容，否認的說法顯然不具說服力。

民進黨其實相當害怕美國的質疑會讓賴清德重蹈蔡英文2011年訪美的覆轍。因為該報導的執筆人之一是英籍資深記者席佳琳，她與多位民進黨高官有深厚交情，當年正是她在蔡英文訪美後，率先揭露歐巴馬政府懷疑蔡英文能否維持兩岸穩定的消息，以致後來蔡在2012年總統大選中落敗，顯見其報導的權威性。

席佳琳今年初還曾報導美方對賴清德鮮明台獨立場的擔憂，當時的民進黨亦把國內相關評論說是「謠言」或配合中共認知戰，但並不敢駁斥報導內容。這次她再度報導美方要求台灣對「走入白宮說」澄清，顯見賴清德一直未取得華府的信任。

事實上，依台美非邦交關係來看，白宮從來就不會針對台灣內部事務發言，至多是重申美國對台海問題的官方立場，民進黨投機式回應更凸顯美國看待賴清德發言的嚴重性。賴清德想踏入華盛頓特區是事實，以拉抬選舉聲勢，想利用過境機會親自向美方說明其立場也是事實，只是沒想到激情的選舉語言可能讓這一切都化為烏有。

據報導，國民黨侯友宜及民眾黨柯文哲之後訪美都會拜訪華府，但鑑於賴清德的副總統身分，再加上值此美國欲與中國大陸緩和關係的敏感時刻，美國當然不可能對3位總統參選人的訪美安排一視同仁。因此據報導，賴此行會改以低調參與僑界活動為主、不製造意外，以免影響美國對他的觀感。

美國國務卿布林肯說「賴清德過境是慣例」，其實是向中共跟民進黨表達底線：北京不該藉此對台製造事端，但民進黨亦不能藉此搞「一中一台」，蔡總統今年4月的過境就是範例。

賴清德自詡為「務實台獨工作者」，更是台灣首位在國會公開支持台獨的總統參選人，其言行當然會成為華府關注的焦點。他雖將重點擺在「務實」，但美方焦慮的卻是「台獨主張」，畢竟這是極可能引爆台海衝突的導火線。

台海問題涉及台美中三方利益，也是華府與北京角力的焦點，所以避免衝擊兩岸現狀是美國首要任務，當然不可能接受民進黨辯稱賴清德的「走入白宮說」只是「選舉語言」的藉口。賴清德在副總統的位置上有許多國際外交的歷練機會，因此自以為比侯友宜和柯文哲更有國際觀和外交事務經驗，卻不料竟在外交事務上滑了一大跤，而且誤踩美國紅線，現在被美方「留校察看」恐怕是他始料未及的結果，最重要的是在外交議題上的失分，是否將影響他民調領先的局面，值得觀察。

（作者為國家政策研究基金會國家安全組副研究員）