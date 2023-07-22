避戰除了備戰，更安全的是交流。2019至2022年來，台灣面對疫情肆虐、區域局勢兵凶戰危，經濟上通貨膨脹、民生蕭條。甚至一度被《經濟學人雜誌》評為世界上最危險的地方。曾經以為1996年的導彈危機已經是台海最緊張的巔峰時刻，但是2022年裴洛西訪台致中共軍演讓我感受到其實戰爭真的隨時可能。而「避戰」，是台灣的首選同時也是在金門唸書的19歲大學生的心願。

蔡英文總統曾在2022年12月27日提出兵役改革政策，理由是「因應區域局勢改變，台灣需要擴增疫情、加強訓練。」我認為，除了用備戰的方式避戰，台海問題更可以用交流的方式避戰。近半年已經有不下百場的赴陸參訪、實習、交流。最近具有象徵意義的兩場活動分別是：6月中旬，在福建舉辦「第十五屆海峽論壇」，而我方前外交部政務次長夏立言及對岸高層王滬寧一同參加；7月中旬，在北京舉辦的「2023年兩岸青年峰會」，而國民黨副主席連勝文也有應邀以錄製影片的方式發表演說。這些代表著雙方幕僚、智庫都在以疫情期間不曾有過的方式了解、接觸對方。

除卻這些，據我所知已有不少「中國研究」的台灣學者赴陸參加學術交流，並且希望明確彼此智庫意圖。不過近年在中美衝突、綠媒渲染下，台灣民眾已有不少人仇視大陸，甚至發現在社交上談論中國大陸甚至是欣賞中國大陸都已經變成了一種「政治不正確」。必須澄清的是，談論中國大陸應該包括任何觀點，並且不要也不行去排斥任何聲音。

很顯然，既有的交流、參訪方式不足，但是緊緊靠台灣少數政黨以及基金會的力量是難以為繼的，我認為更需要的是台灣人民的共識。因為地緣政治關係，台灣曾經是世界了解中國大陸的窗口。除卻膚色、文化、地緣相近以外，台灣與大陸在歷史上擁有一言難盡的歷史羈絆，歷史上的戰爭、合作、妥協，讓台灣天然的形成對中國大陸的研究。

結合台灣的經濟、政治現狀，我發現台灣人較少關注中國幾個比較重要的戰略。《中國區域協調發展》、《高質量發展》、《黃河流域保護》與《長江經濟帶發展》，另外在軟實力發面有關構建《人類命運共同體》一概念在東亞盛行，但是卻在台灣禁談。上述議題都是與台灣切身相關，並且可以在貿易、氣候議題上有好發展的項目。

結合文中所提到「備戰可以選擇交流」、「與大陸交流議題」，在此呼籲社會各界可以重視與大陸的共同發展目標。無論2024之後總統是誰，都不能改變的是讓台海穩定以及大陸交流。（微笑/金門大學學生）

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