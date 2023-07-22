台積電20日舉行第二季度法說會，總裁魏哲家說「由於持續疲弱的整體宏觀經濟環境、中國需求恢復速度低於預期，客戶更加謹慎，將在2023年第四季進一步控制庫存。」因此，公司破天荒第二度宣布下修全年的營收指引，預計2023年以美元計算的營收將下降約10％。此外，台積電董事長劉德音也宣布，美國亞利桑那州建廠面臨專業人才不足的挑戰，建廠進度落後，4奈米製程的量產時間將由2024年底延至2025年。

台積電法說會反映了台灣科技公司共同面臨的四個巨大挑戰：第一，在美聯準會劇烈升息之後，全球經濟進入休養期；第二，即使有人工智慧（AI）爆紅的新需求，仍然無法填補整體宏觀需求減少的缺口；第三，中國經濟復甦的腳步意外緩慢，從手機到上游科技產品的需求全面疲弱；第四，地緣政治擠壓，讓製造成本大增、更對後續的投資擴廠帶來難以掌控的變數。

我們逐一來探討上述變數帶給台灣科技公司的衝擊。首先，雖然大多數公司的法說會都會傳達「去庫存已到尾聲、需求即將恢復」的樂觀訊息，但是到了7月底，不只是科技業，甚至傳產、成衣、自行車、汽車等產業都還是一片寂靜，只有觀光旅遊業熱到爆表。每個產業都有個別的亮點，例如半導體與伺服器產業有AI熱潮，卻無法填補整體需求衰退留下的缺口。

台積電是AI熱潮的受益者，但是魏哲家報告的數字極為清晰，與AI相關的處理器需求，包括CPUs、GPUs、與AI加速的訓練等晶片，約占台積電營收的6％，這個領域以超高速複合增長到了2025年可達營收的10％，但是如果手機等主流運用繼續衰退，AI需求增長仍然無法帶領台積電業績回升。

中國經濟的變數也是今年下半年科技產業能否復甦，最關鍵的因素。我們看到中國國務院總理李強用盡全力拚經濟，嚴打互聯網平台的政策已正式結束，阿里巴巴創辦人馬雲、蔡崇信等人回中國，中美高層政治對話恢復交流，北京積極爭取特斯拉執行長馬斯克等跨國企業領袖訪問中國，各省也紛紛派遣人數眾多的招商團出國爭取外資，加上人民銀行持續調降利率，地產商不再爆雷。

如果占台灣科技業公司營收2成～3成的中國市場能在下半年正式觸底復甦，將是四大挑戰中最營養、最有實益的利多。

政治干擾則是科技公司無法逃避的「必要之惡」與最大難以掌控的變數。以往科技公司專注本業，政府的要求大多只需要「公關部門」發揮良好的聯繫功能即可，但是在中美地緣政治對立升高，從半導體先進製程開始一路向中下游相互傾軋，加上去全球化的「供應鏈區域化重組」，科技公司已經不能單純專注本業，而必須提升到由董事會、執行長層級主導，將跨國政治的變數與因應方案，納入投資設廠或中長期營運的企業策略中。

最新的政治干擾案例，就是已經卸任、又繼續參選美國總統的川普日前接受福斯電視台專訪，當主持人問及「美國是否應該協防台灣」時，川普宣稱「要是我當總統就不會這麼說」，川普強調他是中國國家主席習近平的好朋友，指責台灣搶走美國半導體的工作，認為美國應當阻止台灣半導體銷售美國，甚至課徵關稅。川普最近的選舉言論明顯偏向習近平，也獲得北京的支持，又帶給台灣企業新的變數。

當然，川普重回白宮的機率極低，只不過他搖擺的言論正是美國、甚至多數民選總統的通病，民選政治領袖在不同的位子，會有截然不同的立場，而且在選舉期間、落選或當選後，對於同一個政策，也會有左右搖擺、隨民間聲量調整的現象。即使是拜登總統用力推動晶片法案、親自飛到亞利桑那出席台積電裝機大典，但他當著台積電創辦人張忠謀、劉德音、魏哲家的面，高聲支持工會的言論，也給台積電經營團隊帶來極為沉重的壓力，埋下亞利桑那新廠延遲量產的地雷。

拜登堅持美國要有自己的半導體製造業，也力推「友岸外包」的政策，因此台積電被迫投入巨資設立美國新廠，電子科技廠也大量在墨西哥、越南、歐洲擴廠投資，但是從成本角度來看，不論是台積電或是其他科技廠的海外新廠，運營成本都比在台灣或中國的成本要高，中上游供應鏈的成熟度也較低，勞工等生產管理要素更為複雜。

台積電法說會的主旋律，的確反映了擋在台灣科技業眼前的巨大障礙。企業經營者既不能夠隨著政治人物的選舉語言起舞，又不能以不變應萬變，對國家領袖等級的發言置之不理，分寸拿捏是「理工男（女）」的科技主管不熟悉的領域；全球供應鏈重組的大挪移剛剛開始，每移動一步都增加風險與成本，客戶要求分散供應鏈，卻不保證相對應的訂單；然後全球的需求又在休養期，中國經濟復甦則是既期待又怕受傷害。

四個巨大的挑戰橫在眼前，台灣的產業領袖沒有抱怨的權利，只能以庖丁解牛的手腕逐一化解障礙，爭取成為下一波復甦的勝利者。