號稱台美斷交近44年來結構最完整的貿易協定，「台美21世紀貿易倡議」從啟動後不到一年就達成協定，首批協定執行法案亦於日前經美國聯邦參議院一致同意通過，後續將提交美國總統拜登簽署。第一階段談判內容，包含5大議題：貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業。雖然離正式貿易協定的內涵尚遠，但象徵意義遠大於實質意義，這項成果無疑是強化台美經濟關係的重要一步。

就美國而言，自美中貿易戰以來，川普棄多邊而改採雙邊的貿易談判策略，企圖建立美國主導的國際貿易新秩序，讓美國再次偉大。拜登上台後基於國家利益依然維持美中對抗的格局，而「台美21世紀貿易倡議」的出現主要為連結貿易與科技來削弱中國在亞太地區的影響力，對拜登政府來說，等於為全世界展示美國未來將如何推動與擴大雙邊貿易的標準模範。美台貿易談判議題雖與印太經濟框架（IPEF）高度重疊，但相較於籠統、空洞的IPEF，「台美21世紀貿易倡議」可視為美國印太戰略的操作指南。

為什麼美國選擇台灣作為貿易倡議的首要目標？由於地緣政治風險增高，台灣不僅位處太平洋第一島鏈的重要位置，且佔有全球生產供應鏈的關鍵地位，尤其是半導體與重要科技零組件。從產業發展與國家安全的角度來看，台灣不能成為破口，這就是為什麼近年來台美關係不斷的深化，而快速通過「台美21世紀貿易倡議」具有指標意義。

對台灣而言，台美的友好與信任關係是維繫台海政治穩定的重要支柱，戰後台灣的經濟發展也得力於美國的協助，雙邊的貿易夥伴關係一向緊密，目前雖無正式邦交，而台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）、「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）及「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）等構築台美堅實的經貿關係基礎。現在「台美21世紀貿易倡議」更擘畫新世紀的國際貿易藍圖，不但有助於台灣加入區域性的經濟貿易協定，如CPTTP或RCEP，更將有利於台灣與全球經濟的連結，避免被邊緣化，鞏固長期的經貿發展。

然而讓我們擔心的是，這樣重要的經貿發展戰略，我們政府做好準備了嗎？光是首批的5項協定，當立委審議質詢具體的利益和影響時，官員們竟含糊其辭、瞠目結舌，顯然沒有做好事前的政策規劃與具體評估。事實上「台美21世紀貿易倡議」雖不涉及貨品關稅調降、服務業市場開放等議題，但後續的談判如農業、勞工、環保、乃至數位貿易都是近來高標準的區域經濟協定的重要內容，這些對台灣未來的發展利弊與優劣影響至鉅，必須深入評估、趨利避害。美國貿易代表戴琪也說，期待雙方持續的協商，能鋪成處理21世紀迫切經濟挑戰的強健與高標準的貿易協定。換言之，台灣必須有能力展示符合且遵守這樣的國際高標準，才能成為可信賴的貿易夥伴。無疑的，「台美21世紀貿易倡議」給了我們這個機會，但是我們準備好了嗎？

（作者為國立政治大學經濟系教授）