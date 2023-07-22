自稱「中國的老朋友」的百歲老人季辛吉，不辭辛勞，進行了很可能是他畢生最後一次的訪華行動，此事頗為蹊蹺詭異：一、百歲之軀，何堪長程旅途勞累；二、行前海內外無任何新聞報導；三、抵華後會見的第一人是美國國防部長一再求見卻不可得的大陸防長李尚福；四、季一再自稱是「中國的老朋友」，中國官方新聞稿卻隻字未提，只說是「美國前國務卿」。因此，季老此行，必是為了：大事、急事、對美方而言比中方更為關注之事。

中國人大概沒人會否認季辛吉是「中國人民的好朋友」，但估計並無太多人能意識到季辛吉也「永遠是為美國利益服務」。1971年他密訪中國促成中美建交，是兩種身分的完美重疊；52年後的今天，他突訪中國，必須看到，也是兩種身分的同時存在，更深層地看，核心身分應該只有一個：「永遠為美國利益服務」，這或許也是中國官方新聞稿傳達出的微妙訊息。

那麼，究竟是什麼事要勞動季老如此倉促專跑一趟？從美國角度看，眼下最關注費神的：一、銷售國債與去美元化，但此事由財長葉倫出馬即可；二、烏克蘭局勢，此事與中國無直接相關，且要談也是國務卿布林肯或國安顧問蘇利文的事；三、台海局勢。對中美雙方而言，台海是大事，但這也應是布林肯與蘇利文分內事，如今竟要勞動季辛吉親自出馬，那就不只是大事，更可能是急事。

明顯地，過去一段時間，美國參謀首長聯席會議主席密利一再呼籲與中方軍事高層建立聯繫管道無果，中方甚至連電話也不接；美國防長奧斯汀一再求訪中國不得，只在新加坡香格里拉會議時與李尚福握了一次手，誰都感覺得到是美方急中方不急。如今季辛吉第一個約見的就是李尚福，季對李說，美中雙方應消除誤解，避免對抗，「美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價。」季又說，如果兩國發生戰爭，不會給兩國人民帶來任何有意義的結果。

這話就講白了，原來季辛吉「最後一行」是來警告威嚇中國。誰都清楚是美國硬把中國當作對手並使出渾身解數打壓，季豈有不知之理，但包括他在內的美方高層如布林肯、蘇利文、密利及CIA局長伯恩斯、美軍印太司令部阿奎利諾等，無不警覺北京正以自己的節奏處理台灣問題，完全不排除有非常之舉，美國正處於進退維谷：如介入，並無勝算，將動搖美國霸權；如不介入，威信掃地，也動搖美國霸權，這是美國成為全球霸權一世紀以來從未面對過的挑戰與風險。

1971年，風華正茂的季辛吉密訪北京，改變了歷史，成了「中國的好朋友」，又對美國霸權作出巨大貢獻。52年後的今天，作為老大的美國對已成為老二的中國，心中的忌憚、焦慮甚至畏懼不言可喻，52年前雙方勉強達成妥協的台海，終於成了中美霸權之爭的關鍵，一輩子「為美國利益服務」的老廉頗終於按耐不住，拖著百歲之軀，為他的美國，及他的一世英名做出了最後一搏。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）