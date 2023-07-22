賴清德日前在選舉場合直言「台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，迅即引發美方高度關切，《金融時報》報導稱美方已經要求台灣官方予以澄清。美國政府內部本來就有「疑賴派」的存在，現在賴清德的表現正好印證了他們的判斷。

但危機恐怕還不僅止於此，大陸駐美大使謝鋒在智庫活動中，就明確將賴清德過境美國稱為當下中美關係中最大的灰犀牛，並警告一定會採取相應的行動。而在此之前，美方還曾經表示，中國大陸沒有理由對賴清德在美國過境採取「挑釁」行動，因為這種過境已經發生多年而且是例行公事。但賴清德的此番言論顯然打了美方的臉，並印證了大陸方面的擔憂，這也顯示出賴清德在兩岸問題和中美關係問題上的敏感度遠不如蔡英文，也證明了他確實沒有做好處理兩個關係的準備。

靠政治選舉出身而不是政策幕僚出身，這是賴清德和蔡英文的本質區別，選舉通常需要激情但政策需要理性，而對處理兩岸問題和對美關係問題來說，顯然不應該訴諸激情而更需要政策的專業度，如果分寸的拿捏失度，就很容易踢到鐵板。

當下正是中美交鋒的關鍵階段，雙方都彼此需要也渴望對方做出妥協，因此表面上看雙方互不相讓，實際上又在頻頻出招。美國接連派出高層政府官員訪問北京，希望重啟高層互動，雖然都沒有實質收穫，但畢竟已經在逐步接近。而大陸方面也邀請了百歲老人、前國務卿季辛吉訪問，並給予極高的接待規格，現在各方都在等著看季辛吉能給美方帶回什麼重要訊息，也在看此訪會否能夠促成中美軍事互動的重啟，畢竟第一個出面接待季辛吉的正是大陸國防部長。

回到台灣內部，關鍵政治人物的言行當然不能只從台灣的視角出發，而是必須眼觀六路，尤其是審視兩岸往來的氛圍和中美互動的格局來隨時提出得體的論述，這是為了避免給大國角力製造新的議題，從而避免讓自己陷入被動，除非台灣自己也想成為出招的一方，那就另當別論。

顯然賴清德的這一番言論並非有意為之，更不是為了在中美之間殺出一條血路，通過觀察其後續的表現以及傳出的內幕報導可知，賴清德並沒有意識到當下的言論可能帶來的風險，更不存在對於此番言論後續效應的審慎評估。

這也讓美國進一步感受到賴清德的不可預測，儘管從整體戰略路徑上看，台灣充當美國對抗大陸的先鋒角色並不會有改變的趨勢，但一個穩健且不會槍口調轉的先鋒，顯然要好於一個不可控且隨時可能倒打一耙的先鋒。

現在對美國來說，賴清德的立場和表現就可能發展成後者，儘管他會堅定表態選擇美國的決心，但也無濟於事，一個麻煩製造者並不會因為他的忠誠而受到美國的信任，就像李登輝、陳水扁一樣，誰也不會懷疑他們對抗大陸的決心，但美國也不得不疲於應對他們製造的種種危機。當「麻煩製造者」的標籤徹底貼上之後，賴清德與美國分道揚鑣的日子也就到來了。