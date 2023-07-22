是誰有如此大的本領，讓聲稱不會干預台灣大選的美國改變立場，出手要求澄清賴清德「台灣總統走入白宮」的言論？若非屢勸不聽、私下溝通無效，美方會以如此公開、直白的手段修理蔡英文的接班人嗎？毫無疑問的，賴清德顯已成為中、美眼中那頭必須制約的灰犀牛。

6月以來，AIT至少4度闡述美國不會選邊站。未料才過1個多月，《金融時報》旋即披露美方已要求台灣澄清賴清德的發言，美國官員更認為賴的言論「與我方持續表達的說法差異很大」。讓人好奇，所謂「不介入台灣選舉」的宣示為何短時間就破功？

美方如此操作，關鍵考量自是不樂見「台灣總統進白宮」的說法，對準備回歸正常化的美中關係投下變數，因而透過《金融時報》對賴提出警示。

只是，蔡英文執政以來，台美既然已建構相當程度的互信與溝通機制，何以美方此次要捨棄既有管道，改由媒體釋放訊息？還是說，其實美方早已千叮萬囑「紅線」之所在，卻仍擋不住賴清德一而再、再而三的挑戰禁忌？真相如何，相信賴心知肚明，只是他肯定沒料到會遭美方以如此難堪的方式示眾洗臉。

當然，賴大可繼續否認報導真實性，表面裝作若無其事。但再怎麼模糊焦點，都已無助改變美方對他積累成形的「麻煩製造者」評價。

中國駐美大使謝鋒說，要堅決擋住賴清德這頭衝來的「灰犀牛」。如今，如果連美方都判斷賴一旦當選總統，將會有改變兩岸現狀的風險，讓和平穩定受到威脅，試問美方會呆若木雞、無動於衷，任憑犀牛迎面撞來嗎？從美方此次毫不掩飾的操作來看，台獨金孫這回真的是讓老大哥火大了。