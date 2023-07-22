民進黨總統候選人賴清德10日出席「全國宜蘭旅外鄉親賴清德後援會座談會」稱「當台灣總統可以走入白宮時，台灣人所追求的政治目標就已經達成了。」

不意美國《金融時報》19日揭露，美國官員已經要求台灣方面澄清副總統賴清德關於白宮訪問的爭議性言論，這實在辜負了民進黨與賴清德「低眉折腰，吮癰舐痔」的一番心意。

美國對台灣不假顏色，予取予求，早已是眾所皆知的事情。最諷刺的是，民進黨採取奴顏婢膝的親美日路線，宣稱蔡英文執政以來是台灣最有尊嚴的時刻，但實情卻是，台灣人現在活得最沒有尊嚴。從對美軍購、進口萊豬、南海主權、內湖割地、到最近的「走入白宮」，在在都顯示台灣對美國只是砧板上一塊軍事殖民的肥肉，吃完便擦乾抹盡，拍拍走人。

台灣自從民進黨執政以來，是變好或是變壞，見仁見智。有人說2020幸好是蔡英文當選，台灣防疫才能好棒棒。但我要說的是，如果不是蔡當選，台灣防疫仍然會好棒棒，而且不會讓人民打高端信苗，不會對外輸出病毒，並且是經常到國外才被驗出。

台灣人也不用吃美國人跟大陸人都不吃的萊豬，不用買美國超貴又過時的武器。台灣的街道上不會看見裝甲戰車，台灣的天空中也不會出現陳年老舊還要冒死起飛的戰機。

台灣不會有層出不窮的詐騙，不會有無辜的外籍學生受害，不會有吸毒弒母被判無罪，不會有殺人犯爽坐外役監，不會有砍樹伐林良田種電的荒謬，不會有增加燃煤發電的愚眛，不會有NCC雙標的噁爛，更不會有升等論文資料需要密封30年的世界笑話。

今日的台灣人活得就像是殖民地的次等愚民。何謂次等愚民？就是明明自己只是別人眼中的小筆尖，卻還以為自己是可以扭轉乾坤的美國隊長。明明是尊嚴掃地，卻還以為是魚躍龍門。

這個時代最大的悲劇就是台灣島內有一群被洗腦洗到出汁的台派信眾，以為自己是世界的中心，是最勇的人種，是民主自由的燈塔。只是走出世界，一旦沒有實力，有誰會真的看得起台灣呢？當這些人只會用嘴炮、小聰明、與耍嘴皮子自鳴得意的時候，要知道低層次的聰明，永遠比愚笨要付出更大的代價。這就好比已經當了美國人阿公的賴清德，深情款款對台派支持者及美帝喊出「願為兒臣入白宮，怎奈白宮鄙家奴。」這才是台灣真正的悲哀。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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