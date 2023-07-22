國民黨全代會今天登場，除將正式通過徵召侯友宜參選總統外，侯與韓國瑜、盧秀燕「漢子、禿子及燕子」三子再度合體同台互動，更是備受外界矚目的一場重頭戲，未演先轟動。隨著藍營大團結重整旗鼓的列車啟動後，終於宣告「換侯」討論聲浪可以休矣！

今年國民黨全代會主軸為「政黨輪替，台灣更好」。根據國民黨中央公布規劃，在全代會開場通過提名侯友宜上陣後，朱立倫將邀請馬英九及13位黨籍執政縣市首長共同上台，與侯及立委提名參選人們一同造勢誓師，聚焦備戰明年1月13日總統及立委大選，「戰鬥的號角響起，我們準備整軍出發！」

此次被視為藍營整合關鍵指標人物之一的韓國瑜，也緊急取消出國行程，確定將以中評委身分出席全代會，用具體行動展現其政治高度及格局。對此，韓辦則發出聲明稱，韓會和國民黨提名的總統及立委參選人，「並肩坐在一起『下架民進黨』，捍衛中華民國！」

自5月17日國民黨中央宣布徵召提名總統人選後，這2個月以來，藍營內部可謂紛擾不斷，再次重蹈覆轍自陷空前分裂重大危機。不但挺郭派勢力不放棄希望，仍於檯面下積極運作「換侯」「卡侯」，試圖以「非綠三階段整合」為名，要求黨中央重作初選民調之外，甚至傳出全代會有人醞釀串聯「拔朱殺侯」提案，致使侯友宜選情及民調支持度一再蒙上陰影，始終無法擺脫墊底「老三」遭綠白夾殺的窘境。

如今，隨著全代會正式召開，包括馬英九、洪秀柱、江啟臣、朱立倫等歷任主席，盧秀燕、蔣萬安、張善政等13位執政縣市首長及韓國瑜等黨內大咖將齊聚一堂，展現藍營大團結「挺侯」的求勝氣勢及氛圍，可望讓選戰遭遇重大亂流的侯友宜逐步穩定軍心，喚回先前抱持觀望態度的藍營支持者回流歸隊。

在全黨團結見證加持下，侯友宜於全代會正式取得總統提名資格後，更將強化其披掛上陣承擔「主帥」重任的正當性及適法性，有助於進一步壓縮黨內拱郭備戰、獨立參選「攪局」的政治想望及曖昧空間。畢竟，當國民黨已「定於一尊」確立總統人選後，倘若黨內還有人要自亂陣腳「挺郭」出戰或「蹭柯」站台，勢必將遭黨中央以黨紀相繩，容不得再有「吃碗內看碗外」的背叛行為發生。

全代會後「球賽」將進入下半場，侯友宜及競選團隊必須設法急起直追，進一步提出讓民眾具體有感的政策論述、價值理念，擘畫未來兩岸和平避戰、疫後經濟重振等國政方針及藍圖，向外界證明自己是一位適格、有能力引領「下架民進黨」主流民意及整合在野「非綠大聯盟」的最強人選。唯有如此，選情才有機會翻轉，國民黨要力拚勝選達成「政黨輪替，重返執政」，也才不致淪為不可能的任務及空談！

（作者為自由撰稿者）