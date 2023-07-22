中國大陸《領事保護與協助條例》將於9月生效，根據對岸法律對台灣民眾國籍之規定，條例中的「中國公民」包括台灣人。換言之，未來國人若在海外遇險，中國大陸外館提供援助將具有法律依據。諷刺的是，不久前蔡政府剛剛通令「大陸人民非屬中華民國國民」。當民進黨「踢走」大陸人，大陸當局「罩」海外台人，兩岸一推一拉背後是民心之爭。

同等待遇 在陸台人訴求

大陸立法將台灣人納入領事保護對象，並非是驚天動地的大新聞，而是既有慣例的成文化、法制化，也見證了兩岸關係的變遷。根據對岸《中國公民往來台灣地區管理辦法》，台灣居民被定義為「居住在台灣地區的中國公民」，但在實際操作上，由於台灣地區被大陸官方視為「境外」，故長久以來台灣居民被視為「境外人士」、台商也被視為「外商」。

中國改革開放初期，「外」意味著「優待」，想必早期登陸的台灣人，都有類似體驗。但隨著大陸加入WTO、建立一視同仁的市場，再加上北京自身對台思維轉變，習近平時代更傾向「同等待遇」的對台融合戰略。同時，過去10年來，由大陸內需驅動的網路經濟興起，在陸台灣民眾的「外人」標籤，反帶來諸多不便，要求「同等待遇」也變成不少在陸台人自下而上的訴求。

大陸的「融台法制化」固然有基於單方面的主觀意願或政治策略，但本質是兩岸經濟實力、國際影響力的客觀塑造結果。正所謂形勢比人強，當台灣人到了大陸，如果不拿卡式台胞證、居住證，就不易申請到支付寶、微信帳號，也就難以在當地立足；同理，當台灣人到了國外遇到危險時，如果找不到台灣政府或外交單位，瀕臨山窮水盡之際，也不免會產生找大陸外館的念頭。

以1年前轟動全台的「柬埔寨事件」為例，去年8月底大陸外交部透露已經收到20多名台人求助，並已協助成功解救部分人員，而香港政府也在去年9月證實在北京支持下解救14名港人脫困並成功回港。由於至今沒有台人公開披露自己被陸方成功解救的案例，故當然有理由懷疑陸方訊息是否真實準確、是否有政治宣傳企圖，但至少可以確定的是，當時台人向民進黨政府求助無門、我外交部推諉卸責、我警政單位束手無策，的確是事實。

融台政策 爭取台灣人心

大陸《領事保護與協助條例》生效後，若真有台灣人在海外深陷困境，主動尋求陸方外館協助，一開始或許是不得不做出的無奈選擇，然一旦成功個案逐漸累積，「找大陸有用」的耳語必然會在海外台人圈傳開，那麼屆時台灣人若再尋求大陸協助，就不再僅是現實所迫，而是變成一種主觀性的路徑依賴。如此一來，大陸不必派任何軍機、軍艦，不必大費周章挖角任何台灣友邦，就可以贏得台灣民心。反過來，當海外台人理所應當地認為「有困難找大陸」，兩岸離心靈契合還遠嗎？

當然，單就大陸《領事保護與協助條例》而言，政策從提出、生效到落實，註定需經歷漫長的過程，也要嚴格接受民意檢視。雖然大陸曾多次向戰亂地區派出軍艦、專機大規模撤僑，引起正面反響，但在網路上搜尋不少海外大陸民眾對自家外館領事服務的評價，也不乏尖銳批評和嗆聲。因此，大陸能否真的將「融台」落實、爭取台灣人心，根本上還是要看執行層面的實效。就像過去幾年大陸各地轟轟烈烈的「惠台競賽」，究竟有多少落實、台灣民眾有多少感知，還需打上問號。

不必否認，中央和地方政府都在努力照顧現居台灣的陸配、陸生，但民進黨反中DNA決定了蔡政府兩任以來，對大陸人民是「不友善」的基調：從剛上任時冷對陸客團「火燒車」，到後來疫情「小明之亂」，再到近期通令不再視大陸人民為國民，當政治凌駕政策，意識形態就必然凌駕常識與人性。反觀大陸「融台」固然出於政治考量，但至少願意從最具體的領事保護、支付寶開戶等細微處做起，讓台灣人感到方便、感到友善，長此以往兩岸民心天平必然會傾斜。