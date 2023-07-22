蔡英文總統4月神來一筆，證交所董事長林修銘隨即宣布台灣首個碳權交易所將於8月7日成立。然而，台灣真的自此邁入潔淨氣候時代？民進黨真的已跟國際接軌，業者不會再因歐盟課徵碳關稅（CBAM）而感到碳憂鬱嗎？

台灣的碳權交易所應是自願性交易的撮合平台，需有交易物件、買家及賣方，這三者缺一不可。所謂的碳權，並非實體的土地或商品，如同股票憑證，上面應載明可交易的負碳量。然而這會牽涉到幾個問題，目前環保署規定須強制碳盤查的企業僅287家，外加金管會規定的資本額100億以上的上市櫃公司，約不超過500家。

沒有做過碳盤查的公司，我們無法得知他們的碳排量，政府也無法計算整體產業的碳排量。政府若沒有各產業的碳排量，又如何對比2050年的淨零目標，制訂各產業的排放總量上限？若沒有各產業的總量上限，又如何據以分配給各業者其排放額度呢？各業者若不知其排放額度，又如何決定他是超額排放，需買負碳量或減碳有成可賣憑證呢？

到現在為止，政府對各產業可排放總量此一議題的說法付之闕如，讓人懷疑，民進黨或許完全搞不懂何謂碳交易。

其次，關於碳交易的範疇，是台灣自己關起門來做，還是面向歐盟或美國接軌？歐盟CBAM，是以產品為單位，對其碳排量與歐盟產品差額來課徵憑證。美國乾淨競爭法（Clean Competition Act, CCA）則規範產品含碳量基準，若超過的話，每噸則課55美元的碳稅，且與歐盟計算標準不同。

小英政府隨口成立碳權交易所，卻未言明交易所的負碳量如何在歐盟或美國標準下折算，避免重複課稅。台灣如果不能與主要三大出口區歐盟、美國甚或大陸的檢核減排量（Chinese Certified Emission Reduction, CCER）接軌，做到相互採計及認證，業者又如何會有誘因在台灣交易呢？

最後，在淨零目標下，排放額度應是逐年下降，碳交易將因僧多粥少，成為賣方市場。換言之，能產生碳匯（負碳量）的技術及產業就變成重中之重。碳捕捉技術固然夯，但仍屬商轉前期，成本相當高。

而林業、負碳農法或循環農業所產生的碳匯則是眾所矚目的焦點，然如何計算以符合可測量、值得報告、可驗證的MRV（measurable, reportable, and verifiable）標準又是一個難題。台灣農業屬小農經濟，耕地面積都不大，產生碳匯總量有限，無法負擔國外VCS或GS認證標準之費用，然而不認證又無法交易。

以上都是政府開立碳權交易所前須先完成的配套機制，包括研究、預擬及徵詢等，動輒需2、3年的時間整備，而不是像民進黨政府這般毫無準備就開張了。無怪乎林修銘鎖定碳交易所的三項功能：國內碳權交易、國外碳權買賣及諮詢，還有教育宣導。而今年主要工作為諮詢及宣導，也就是店雖開張了但還不賣貨。為了應付大小姐的隨口一句，古老的童話故事「國王（女皇）的新衣」要再次上演了，堪稱是國家級詐騙！

民進黨政府強力推動再生能源，已經造就出一批綠電黑金業者以及詐騙集團，貪婪吸食政府和台電的資源，轉為私人牟利。碳權交易所在毫無配套措施下貿然開張，莫不是再一次藉中和淨零和潔淨能源之名，由綠黑新貴讓碳權無中生有，透過交易施展吸金大法，將國家級詐騙再上綱一級？

（作者為元智大學資訊管理學系教授）