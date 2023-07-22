大陸今年第2季經濟成長為6.3%，相較上季僅略增0.8%，且低於市場7.1%的預期。儘管官方強調，大陸經濟恢復向好、韌性十足，對比去年3%、今年第一季4.5%的增長率，及歐美主要經濟體都落在1%上下，大陸經濟表現算可圈可點。但外界認為去年同期受疫情影響，基期極低，最終只繳出這樣的成績單，令人失望，甚至懷疑大陸可能已陷入通縮泥淖。

消費投資出口 連動運轉

疑慮不無道理。疲軟的經濟復甦力道，加上趨近於零的物價漲幅，說明內外需求不振，正在加劇大陸經濟困境，卻有可能陷入通縮困境。不過，這不表示通縮必然發生。5%以上的成長率，距離衰退仍有一段距離。

上半年經濟數據雖不如市場預期，但內需消費的火種，看來還是燒得很旺。上半年最終消費支出增長，對大陸經濟貢獻比重高達77.2%，比2022年全年32.8%高出1倍以上。同為疫後消費大爆發的2021年（經濟成長8.1%），消費貢獻比重不過65.4%，似足以證明，大陸消費市場復甦力道值得期待。

此外，若以產業別來看，隨著疫情解封、日常生活逐漸恢復常態，服務業增長趨勢也明顯加快。尤其是像住宿餐飲、訊息傳輸及技術服務、租賃及商務活動這類與疫情高度相關的服務業別，恢復力道更是驚人，上半年成長幅度都超過兩位數，分別達到15.5%、12.9%、10.1%。若進一步觀察服務業採購經理人指數，更可清楚看到，連續1到6月，均落於景氣擴張階段，顯見以服務業為主的內需消費，動能依舊強勁。

只是，要拉動規模已超過百兆人民幣的大陸經濟，光靠消費這具引擎顯然不夠，也容易失衡。換句話說，即便消費火種點燃，但投資及出口若熄火，可能無濟於事。2021年以來，受到房地產調控政策衝擊，大陸固定資產投資一路走跌，6月最新公布的數字3.8%，已來到兩年半新低，其中民間投資部分，甚至出現0.2%的衰退。更不用說，歐美景氣疲軟，拖累全球終端需求復甦，加上美中貿易戰持續，都加深大陸出口疑慮。

低迷的投資與出口氛圍，除影響企業投資決策與信心外，也會壓抑經濟表現，而這也是此波經濟復甦不如預期的關鍵所在。盱衡過往，在大陸經濟高速成長年代，基本上都是奠基於消費、投資及出口這3具引擎同時連動運轉，其中又以投資角色最為關鍵。

壯大民營經濟 重視民企

胡溫主政黃金十年（2003～2012年），投資對經濟貢獻比重平均高達53.6%，不僅遠遠超過消費及淨出口貢獻，也成功引領大陸經濟起飛，創下平均兩位數以上的成長高峰。背後透露的，絕非只是單純投資對經濟的刺激與拉抬作用而已，而是相較消費與出口，投資在大陸經濟高速成長過程中，所扮演的無可替代角色。

這也意味，面對不如預期的經濟復甦步調，想要振衰起敝，恐怕還是得借重投資，尤其是民間投資。背後邏輯不難理解。現今消費火種勢頭仍旺，政策不需太過著墨，只要持續保持溫度，即可適當挹注經濟。而出口受制於外部需求疲軟，是大環境問題，對經濟拉抬作用，恐難以操之在己。在這個前提下，投資自然就成為最能施力、也是能產生最大效益的施政核心。

其中，民間投資活力的激發，更是重中之重。民營企業已成為大陸經濟的市場主體，截至今年5月底止，民營企業家數占比已攀升至92.4%，對整體經濟、就業及稅收的貢獻，早已無可取代。大陸發改委近1個月內，連續召開3場民營企業座談會，國務院7月19日發布「關於促進民營經濟發展壯大的意見」，希望藉由31條措施壯大民營經濟，顯然都已看到問題的急迫性與嚴重性。

不過，政策提出歸提出，但問題往往不在於此，而是有無具體落實，讓民營企業真正享受到政策好處，更重要是重建並鞏固民營企業與政府的信賴關係。畢竟從過去經驗來看，即便有中央宣示，但資源或資金流向一般還是較偏好國營企業，民營企業通常是被遺忘的一群，只能自力更生。如何做到口惠實至，恐怕才是北京當務之急。