台灣健保是強制性社會保險，給付範圍包山包海、罕見疾病、高科技醫療項目等，但面對人口老化之醫療需求增加，已多次面臨安全準備不足的窘境，顯示健保資源已捉襟見肘。

而總額點值長期1點不到1元，醫療院所面臨經營困難，筆者在醫療第一線看到，即使發獎金想留住優秀的護理人才，因大環境不佳，還不一定留得住，甚至造成其他醫事同仁內訌或不平。

就給付公平性而言，以罕見疾病為例，每人年平均藥費，從106年的150萬元到111年達到195萬元，未來隨著基因檢測診斷發展，人數將繼續增加，且基因療法療效實證有限，但新藥費用非常昂貴，近年罕病藥費已占醫院總額的2~3%，約120~155億元。

在健保資源有限狀況下，既然健保屬於強制性社會保險，筆者強烈建議應該以照顧多數被保險人為主，先改善醫療給付過低、國外藥廠與材料商斷貨、護士荒、甚至接踵而至的其他類醫療人員荒的問題；另以政府公務預算、社會福利來補助罕病等高單價的治療。否則其他要命的心臟病、糖尿病、腸胃病等疾病就不值得同情嗎？呼籲政府，檢討健保給付範圍，建立兼具安全公平有效的資源分配機制。

(作者為小兒科醫師)

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