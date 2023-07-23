人生不相見，動如參與商。因疫情三年沒去大陸，這次參加台灣教師南京歷史文化研習，滿心期待地踏上回憶的土地。七天的行程，有上課、交流、參訪、還有旅遊，在此紀錄印象深刻的人、事、物。

參訪雲錦博物館，遇見台灣人館長。雲錦是南京傳統的絲織工藝品，元、明、清三代曾做為皇家御用品，清朝設江寧織造府管理，《紅樓夢》作者曹雪芹祖父曹寅在任期間，奏請免除朝廷對機器數量的限制與稅額，使得雲錦工藝在民間大力發展。透過館長熱情且專業的講解，我們了解雲錦的前世今生，更特別的是他讓博物館轉虧為盈，在他上任前，博物館呈現虧損，雲錦一度因時代變化而衰退，就任後大膽用創新的設計與營銷為雲錦重新注入活水，博物館經營起死回生，開始出現盈餘。

南京大學教授開講，意見交流激盪火花。開營第一堂課，「全球視野下的中國」，教授從國內生產毛額、世界財富五百強、世界銀行二十強、綜合國力評比、軌道交通里程排行等多重視角去說明中國的崛起與未來發展藍圖。課後座談我提問：「根據五月的官方統計，雖然整體失業率變化不大，但十六到二十四歲青年失業率達20.8%創新高，這樣的情況，如何吸引台灣青年到大陸就業？面對困境，我們是樂觀？還是悲觀？」教授解釋數字背後所沒反應的真實情況，並表示在中國高速發展下，以及適逢疫情的影響，的確出現部分問題，但我們不迴避，積極去解決，相信這是過渡時期現象。

走進金陵小學，感受教育不一樣。這是公辦的實驗示範學校，簡單說就是中西薈萃、五育（德、智、體、群、美）並重。傳承中國文化，學堂有江南園林、傳統戲台；發展特色體育，校區有標準足球場、專業游泳池、還有風帆（sailing）培訓；重視生態教學，學校建造大型溫室植栽設備和魚水共生系統並以智能方式管理；體驗田園生活，校園飼養多種動物，每個班級有專屬的快樂農場，學生自主種菜享受農家樂。在參訪那天，正巧碰到新的鳳頭鴨入水儀式，看到回來幫忙的小朋友手抱著鴨，我開心地找他們合照。

整體而言，行程豐富充實，除了上課交流之外，我們去了南京大屠殺遇難同胞紀念館、中山陵、大運河博物館、揚州个園和瘦西湖；品嘗特色小吃，鹽水鴨、燙干絲、鴨血粉絲、桂花酒釀元宵；在中國最美書店先鋒書店和網紅打卡書店錦創書城看書買書。

最後，以南北朝文人謝朓的《入朝曲》首尾二句作為此行的心得。南京佳麗地，金陵帝王州；獻納雲臺表，功名良可收。有能力的台灣青年，自信地跨出舒適圈去逐鹿中原吧。（陳宜廷/數學老師）

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