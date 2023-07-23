這裡要概說一下吳國和越國之間的故事。春秋時期吳越兩個諸侯王國，都在長江下游一帶。在那個時代相互征戰想打倒對方，是很正常的事。

吳國第25任國王闔閭，就是前文提到過楚、吳兩王國舟師交戰中，吳國舟師統帥公子光。這位公子光在楚國伍子胥歸付協助下，做了國王，就是吳王闔閭。闔閭19年（公元前496年），越王允常病死，允常是勾踐的父親，勾踐繼承了王位。闔閭聞訊允常病死後，擬即趁機興師攻越，越國軍民痛恨吳國乘人之危，同仇敵愾，雙方戰於欈李（今浙江嘉興西南）。

勾踐初登王位即遇此巨變，乃在檇李之戰中徵集勇士，以偷襲戰術攻擊吳軍，吳軍統師闔閭中箭，後傷重不治而死於歸途，死前囑接位的兒子夫差，勿忘殺父之仇。勾踐就成了夫差的殺父仇人，這兩個王國的關係，豈能平靜。

越王勾踐3年（公元前494年），懷著為父報仇悲情的夫差，率吳軍大敗勾踐於夫椒（今江蘇蘇州市西南太湖中的椒山），越王勾踐戰敗，被迫向吳王夫差求和。按照先秦史書《左傳》以及《國語》的說法，勾踐被擊敗後迅速派人去到夫差那裡求和，表示願意屈膝稱臣，同時獻上了許多美女包含西施、珍寶和土地作為求和條件。吳王夫差不顧賢臣伍子胥的勸阻，反倒聽信收了賄賂的饞臣太宰伯噽之意見，接受了勾踐求和。

這說法傳到較後時期的《韓非子》、《吳越春秋》、《說苑》等秦漢典籍中，更詳細的說勾踐帶著夫人和大臣范蠡等到吳國服苦役。勾踐夜則給前吳王闔閭守墳，日則給夫差餵馬，還給夫差脫鞋，服侍夫差上廁所；夫差生病，勾踐觀其糞便察看病情等，勾踐的恭敬馴服，令夫差十分感動，3年期滿，夫差遂釋放勾踐等君臣回國。回國後的勾踐，如何臥薪嚐膽，十年生聚，十年教訓等，在古代典籍確有出現此一記載，後來司馬遷博採古籍編纂《史記》時，採納此說，就有了我們今天眾所周知勾踐的復國故事。

勾踐回國以後，想要勵精圖治，號召國民同胞，加強建設，增加生產，充實國防以圖生存，是合乎情理的事情，故吳國和越國相互爭戰，都想要消滅對方，也是歷史上確實的存在，至於其中細節是否一如故事所述，就有此一說視之罷。吳越的爭雄，最後是越王勾踐擊敗吳王夫差，滅了吳國。吳、越之爭，事實上不僅是吳、越兩國之間的爭鬥，還牽涉到當年華夏中國的其他王國，如前文曾提及的楚國和齊國。這些都是華夏中國周朝時分封或自封的王國。周朝是繼商朝之後的朝代，又分西周（約前1046年～前771年）和東周（前770年～256年）。

西周指中國歷史上周平王東遷之前的周朝，共經歷11代12王，約歷經276年，西周國都在鎬京（今陝西省西安市）。東周是自周平王東遷以後的周朝，國都為雒邑（今河南省洛陽市）；東周傳25王，前後515年。這東周時期是華夏中國的社會制度劇烈轉變的時代，以鐵器的廣泛使用為標誌。鐵器的廣泛使用提高了農工業生產能力，也使武器更精良充裕。

東周的前半期，諸侯爭相稱霸，持續了200多年，歷史上稱為「春秋時代」（公元前770～403年），簡稱春秋；東周的後半期，周天子的權威地位逐漸消亡，其過程亦持續了200多年，稱為「戰國時代」（公元前403～221年），簡稱戰國。吳國和越國，是春秋晚期在邊緣地帶崛起的自封王國。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】