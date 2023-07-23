就在7月20日我台灣北部（桃、新北、台北等區域）進行「漢光39號」時兵預演反登陸之際，21日1230時我國防部稱，自早上6時起陸續發現共軍殲-10、殲-16、轟-6、運-8/9，空警-500、艦載直升機及無人機等各型機計25架次出海活動，其中19架次逾越海峽中線及其延伸線，進入我西南及東南空域，配合共艦4艘，執行聯合戰備警巡及遠海長航。

隔（22）日上午9時許，公布計有共機37架次、共艦7艘次；其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東部空域22架次。前述，共軍作為有媒體稱，渠直指我漢光演習反應；但令人玩味是，共軍擾台兵力幾乎包圍南台灣，引發我方高度關注，其居心剖測？

首先，回溯共軍7月20日起既有共機26架次、共艦7艘次在台灣周邊海空域活動；其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東部空域13架次，包含蘇愷-30戰機4架、殲-16戰機5架、殲-10戰機2架等在台灣西南空域進行襲擾行動。

對上述，筆者仍是要提出，共機快速襲擾不外乎，國外重要官方與非官方訪問團抵台訪問、其次美日軍事同盟在戰術活動之相對區域展示共軍軍事實力，但似乎前者未有，而後者因無相關訊息披露，予以保留；僅有美澳等13個多國兵力於7月21日起將在澳洲進行「護衛軍刀23」演習，由於日前美軍航母「雷根號」訪問印尼，可見前述有相關聯之外，是否有美軍事同盟機艦在台灣以東至東南之西太平洋海空域，仍需持續關注。

其次，早幾年解放軍軍力展現，以作為中國大陸外交部國際與政治力量的延伸。因此，在打擊所謂「台獨勢力」者，均展現高強度的對台軍事襲擾作為。印象深刻，在於2018年4月時任我行政院長賴清德在立院回覆國會，稱其為「務實的台獨工作者」言論，嗣後引發中國東部戰區連續3天派遣以轟-6機群、並掛彈進行繞台灣東部，另戰機與特種電戰機型對前者進行空中戒護與支援行動。本次共機特點在於對我政治觸線快速、避開我漢光演習北部空域、在台灣西南進行海空聯訓、殲-16戰機制海空大批空中兵力首次飛抵巴士海峽隘口上空伴護轟-6機群、戰略型無人偵察機無偵-7沿著我防空識別區西南邊緣沿著以南至東南達以東空域折返，推斷將作為空警-500預警機前沿戰場態勢偵察，以利空中指管與海空目標引導，另運-9通信對抗機則擔任戰轟機群空中電子防護作為。至於，轟-6機群是否有掛彈或電子莢艙，仍需持續關注。

然對照上者，從近期7月17日媒體報導「美國務卿證實賴清德將過境，籲北京勿藉故挑釁」、我副總統賴清德將於8月15日前往巴拉圭參加貝尼亞就職典禮，並會依循過去出訪南美洲或中南美洲慣例，安排在美國過境。此舉立即引發中國外交部高度向美抗議，並「堅決反對『台獨』分裂分子以任何名義、任何理由竄美…」，且將「堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整」。隨後國台辦也強調「務實『台獨』工作者」就是台海地區和平穩定的「麻煩製造者」。

再者，日前有媒體更將民進黨主席暨總統參選人賴清德於7月10日出席全國宜蘭旅外鄉親挺賴清德後援會時表示，「2024大選是『中南海』和『白宮』的選擇，在蔡英文總統的領導下，『我們與白宮接近了』，未來他所領導的國家，也是朝這個方向持續走近。賴清德強調，『台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了。』」前述舉措，再度觸動美中台敏感神經。

最後，隨著氣象局預告在菲律賓以東之南太平洋生成的輕颱「杜蘇瑞」中心位置在北緯 14.4 度，東經 130.8 度、逐漸往西北西方向、過去移動時速 10公里、中心氣壓 993百帕、近中心最大風速每秒 20 公尺、瞬間最大陣風每秒 28 公尺、七級風平均暴風半徑 100 公里。如依據預測路徑不變，預計7月26日將接近台灣。據筆者近十年觀察，要阻止共機、共艦擾台，唯有靠颱風襲台。屆時當面機場之共機將提前進行防颱、鄰近我台灣東北、東部、東南等共艦，也將駛離駐點部署海域。我方也能藉由侵台不強之颱風帶來雨勢，順便舒緩台灣旱象。由於颱風前述襲台日期也鄰近我「漢光39號」實兵演習期程，我國軍也須注意掌握區域天候、雨勢等，注重演習期間人員與設備等安全。

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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