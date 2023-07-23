台積電創辦人張忠謀日前在工商協進會專題演講指出，「拜登總統說，Union is coming back（工會回來了），這句話我聽了有點刺耳。」他在重新定義「全球化」、表達楚才晉用的感慨之餘，還要面對不符合自己企業文化，來自美國工會的強大壓力。此時檢視台灣政府兩年前制定專法，傾全國之力推動的半導體人才培育政策，可謂正是時候。已經設立的四個半導體研究學院，正面臨「錦上添花、備多力分、缺乏誘因」的三大挑戰。

「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」在2021年5月28日公布之後，教育部陸續核准成立四個「研究學院」，包括：成大的智慧半導體及永續製造學院；陽明交大的產學創新研究學院；台大的重點科技研究學院；清大的半導體研究學院。其中，因為竹科和南科的地緣關係，成大與清大的研究學院是以「半導體」為名；2021年2月正式併校的陽明交大的產學創新學院，則著重於「前瞻半導體」和「智能系統」的相關領域。而位於首善之區、執學術牛耳的台大，其「重點科技」的視野更為宏觀，除了積體電路設計與自動化、元件材料與異質整合、以及奈米工程與科學，還擴及到「精準健康」產業和跨領域的人才培育。

教育部的策略選擇是「劍及履及，指日可待」。在現有頂尖大學的良好基礎上，於三至五年間，確實可以培育出相當的碩士和博士半導體人才。在沒有科學園區的桃園和大台北地區，中央大學和台大就有明顯的不同；而台北和竹科所在的研究學院，也有不同的利基。中央大學有光電科學與工程學系，以及「光電博士學位學程」，而台大雖然沒有光電學系，但電機資訊學院設有光電工程學研究所。相較之下，陽明交大既有光電學院、國際半導體產業學院、電機學院、資訊學院，另外還有新設立、自外於其他相關系所的產學創新學院。

教育是「十年樹木，百年樹人」的志業。產學合作源遠流長，多元發展的面貌，有助於縮小學術研究和社會需求之間的落差。兩年前實施的「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，等於是將各大學現有「創新育成中心」，進階升級至產業限定版的產學合作。然而，這種法制化的人才培育政策，必須面對三個來自校內的挑戰。

一是「錦上添花」。半導體產業涉及到的學術專業，從數學、物理、化學的基礎科學，到科技應用（以清華大學為例）的先進光源科技、量子科技暨尖端材料、以及前瞻功能材料產業，乃至於傳統的動力機械工程、電機工程、電子工程、以及工業工程與工業管理，相關系所的博碩士生，都是半導體產業需要的專業人才。

對於已經有半導體學院或/與系所的四所頂尖大學來說，可謂錦上添花，因為這些大學其實並不缺由企業捐贈成立的學院，例如成大的「敏求智慧運算學院」，就是由早有定見且符合「國家重點領域」的企業家，回饋母校和國家社會的前瞻作為。

二是「備多力分」。基於國家科技政策，依法設立的研究學院，專任師資還是以原有大學相關學院系所的教師為主。也因此，制定專法、提撥預算、設置研究學院，對於師資的積極作用，當是在於以契約方式進用的各類人員：由企業高階人士進駐頂尖大學。除了錨定發展方向和選定重點領域，透過指導博碩士生的學位論文，培育職場需要的科技人才。但這種「類自成一格」的研究學院，其專屬性質的國家資源，無法挹注給校方與相關的學院，但相關學院系所的專任師資卻必須支援新設研究學院的教學和研究，誠可謂備多力分。

三是「缺乏誘因」。白色巨塔裡面，實驗室的研究團隊，已缺乏吸引優秀碩士生繼續就讀博士班的學術動機和經濟誘因，國家發展基金的撥款補助，並無法改變這個根本的問題。因為就讀高科技產業相關的博士班曠日廢時，學習的機會成本，會隨著時間拉長而愈來愈高。

首先，目前高科技公司聘用碩士的起薪不低，隨著年資累積與留才加薪，幾年內就可達到令人豔羨的薪資水準。再者，跨國企業需才孔急，也會祭出高薪搶國內人才。在外部經濟誘因優渥的情況下，就讀博士班的時間代價會愈來愈大。

總而言之，政府挑選頂尖大學設置半導體研究學院，未必有助於增強四所頂尖大學的研究能量，未必有助於提高碩士生就讀博士班的主觀意願，也未必有助於提供半導體產業需要的更高階研究人才。「讓強者更強」的人才培育政策，既不利於解決其他產業沒有人才可用的問題，更不利於有限國家資源的合理配置和主導產業發展方向的成效。