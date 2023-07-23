包括北大、清華等五所大陸高校的師生參訪團，在台公開行程的最後一天，到馬英九基金會參訪。馬英九致詞時表示，「希望大家能把台灣的善意帶回大陸去。」

我等非當事人，無從得知大陸師生台灣行的真實感受是甚麼，也無法判斷他們是否體會到台灣的善意。不過，如果大陸師生來台期間能夠自由地閱讀台灣的書報雜誌、瀏覽台灣電視報導；如果，他們知悉之前陸委會如何刁難馬英九基金會的邀訪計畫、訪問團抵台後，綠營的官員和立委煞有介事地指控訪問團淪為中共統戰工具；再如果，他們有機會看到電視名嘴無知狂妄地評論大陸政經現況、甚至無厘頭地渲染「非亞洲國家」抵制即將在杭州舉行的亞運會時；不知訪問團師生感受到了什麼樣的善意？又將帶回甚麼樣的善意呢？

善意、敵意，豈能是一次短暫的訪問就能收獲的呢？當民進黨鼓吹的去中、仇中、反中、「親日愛美」成為台灣年輕人基因的一部分時，台灣對中國大陸的善意，究竟還剩幾許？大陸學生來台就學政策中輟倒退，迄今無解，大陸師生訪問團，又能感受到啥善意？

不提善意，何不問問訪問團對台灣的整體印象？

根據媒體報導，訪問團公開的行程訪問四所大學和五個縣市，參觀了台積電、看了棒球賽、遠觀了716陳抗活動，去了故宮、登高101大樓、還到了太魯閣、九份、平溪、大稻埕等知名景點。上述行程，除了台積電尚能凸顯台灣的驕傲外，其餘行程與一般觀光團無異。不僅如此，師生團到訪的諸多景點，30年不變，大異於大陸改革開放30年的變化與發展！

30年少有變化、甚至不變的城市景觀和觀光景點，怎麼能讓大陸師生訪問團滿載好印象賦歸？整體印象不好，哪來的善意？說來，陸委會還是有自知之明的！

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