暑假到了，很多在美國就讀高中、大學的學生，在台僑父母的鼓勵下，紛紛回台度假、省親，或者到大學去修習中文課程。

許多從小在美國長大的年輕人，習慣了美國駕駛人的守法、守秩序，回台灣前父母也未曾給過他們行前教育，提醒他們，台灣的車輛是絕對不會禮讓行人的！

久居美國，已經習慣車子禮讓行人的年輕人，哪會經歷過台灣這種「馬路如虎口」的陣仗？ 遵守交通號誌走斑馬線的小孩，不是被呼嘯而過的機車、汽車嚇個半死，來不及閃躲的，就會被車子撞死、撞殘。 很不幸的，最近就有一位在美國名校就讀的大學生回台灣看阿嬤，結果就在斑馬線上被車撞死。看到白髮人送黑髮人的斷腸鏡頭，令人鼻酸。

《台北的天空》這首歌，是這些年輕人父母經常一唱就落下思鄉淚的老歌；北市老舊的房子，也他們父母出生時就住過的房子。直到今天，已經過了50、60年，依然老舊如故。屋子外牆斑駁脫落，不是長滿了壁癌就是烏漆嘛黑。外加屋頂加蓋五顏六色的鐵皮屋頂，飛機在降落前，就能一覽無遺，讓人誤以為到了越南、菲律賓貧民區。

許多經年不用、業已生鏽的冷氣機，依然掛在外牆上搖搖欲墜。不定時掉落的牆磚、水泥、冷氣機，無差別的掉在路人頭上。看誰倒楣被砸到，不死也半條命。台北的天空，不但找不到父母年輕時候的笑容，甚至到了「千萬別抬頭」的地步！

令人氣憤的是，這種醜斃了的市容，從北到南，比比皆是。首都台北市，市長換了好幾任，卻無人能對台北市市容做出任何劍及履及的整頓。

譬如我家附近巷子裡，商家的招牌一個比一個大，一個比一個突出，恨不能橫掛在馬路正中間。「民主進步」後的台灣，連招牌的大小位置都無法規範，以致都市的市容，連對岸的三級城市都比不上！

如今颱風又快要來了，讓人擔心有多少的牆壁、招牌、冷氣機、陽台上的花盆，正準備隨時掉下來砸死過路人了？

執政者從中央到地方，治理不了動態的交通，連靜態的市容都無力整理。每次出國看到對岸及韓日星等國的整齊、美觀、交通井然有序，就會讓人對這個已經完全執政8年，花了數千億在「前瞻計畫」上卻看不到成果的執政黨，感到無比失望！

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