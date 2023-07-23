外役監示意圖。（中時資料照）

外役監制度原本立意良善，但如今卻已成為權貴受刑人逃逸懲罰的巧門！不僅危害社會安寧與民眾安全，嚴重打擊司法體制與公平正義，也加深民眾對於司法和執法的不信賴。要不是民怨沸騰，一黨獨大的民進黨又怎麼會在立法院臨時會審查外役監條例修正案！

目前全國約有55,000多位受刑人，外役監也僅能容納2000多人，令人好奇的是中選的比例既然這麼低，為什麼總是權貴入選？姑且不論外役監舒適如豪華套房，重點是在外役監一天等同一般監獄的二天，而形同減刑？

日前立法院召開臨時會說是爲了外役監的修法。問題是行政院不但沒有修法的版本，對於各修法提案的版本也未逐一說明。似乎作戲成份居多，祗想過個場，避避民意反彈的風頭而已？藉以逃避過去幾年，民進黨和綠委們阻擋修法的責任？如今，既然臨時會也開了，行政院的立場究竟如何？還是要繼續拿似是而非的理由虛晃一招，忽悠人民嗎？

其實，外役監制度出包早已不是一天兩天的事，如果執政黨真有心改善外役監亂象或重視國人安全，早該從嚴審限制外役監資格，怎會容忍有安全隱患的不定時炸彈滿街亂跑？不又怎會讓外役監成為權貴受刑人的豪華渡假村？

其實，早在民國110年，我和其他在野立委就已提出限制外役監受刑人資格的修正草案，並排除殺人、貪汙、性暴力犯罪與網路犯罪者入外役監。沒想到，民進黨委員偏偏反向操作，不但逆向放寛資格，還因人設事，幫累犯權貴得以光明正大入外役監並減刑。

真正符合民意的在野提案也因此遭到民進黨國會多數封殺，結果，就造成如今的亂象。這一次，在民怨爆發，民衆忍無可忍之下，才倉促召開臨時會討論修法。也為民進黨國會一黨獨大、一手遮天，下了最好的註腳！

最離譜的是，有些官員或執政黨委員面對老百姓的憤怒還不認錯，居然還狡辯外役監不該限制重刑犯，否則可能會造成受刑人反彈和衝突，而不利役所管理。這種不負責任的說法，難道是在威脅百姓嗎？

外役監的確是有設置必要性，好讓因服刑而脫離社會長久的更生人，在正式回歸社會前，有個中途站，藉以適應社會生活。是以，不論我在110年度或本次修法，目的都非常簡單。既然政府無心管理亂象，就祗能修法從源頭管理，讓外役監無法成為犯罪者縮短刑期的藉口；也讓受刑人無法因為身分顯貴或是有關係、有特權，就去鑽漏洞，入住僧多粥少的豪華套房，更讓「外役監」能回歸設立宗旨。

也因此，我在外役監條例的修法，係務實的權衡外役監設立宗旨、社會安全和目前外役監僧多粥少的現狀，排除公共危險罪、殺人罪、傷害罪、妨害自由罪、搶奪強盜罪、擄人勒贖罪、貪污治罪條，以及槍砲彈藥犯等重大的受刑人，以降低社會安全的風險並重建國人對於行政部門執法的信賴。

就拜託綠營和官員們張大眼睛，好好正視民怨，讓外役監不再成為權貴逃避刑責的巧門吧！

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