前基隆市長、現任內政部長林右昌回顧往事時說:他擔任基隆市長、賴清德擔任行政院長時，賴來基隆視察建設時表示，自己是基隆人，所以基隆的進步和改變需要的經費，都算賴清德一分，並把「私房錢」5億多元撥給基隆。

賴清德居然有5億的「私房錢」?不知道賴有沒有在監察院公職人員財產申報網站上登錄這筆鉅款呢?如果沒有，公職人員隱瞞財產，未予登錄，該當何罪?林右昌感激賴清德的五億私房錢，卻無感於日後蘇貞昌送上的數百億捷運預算?

這是甚麼邏輯?鴻海、台積電和慈濟耗巨資，捐贈新冠疫苗時，不見林右昌感動，也不見賴清德拿出私房錢響應呢?

如果，林右昌所謂「私房錢」，另有所指，試問，中央政府預算未經正常手續編列審核，可以私相授受嗎?行政院長可以因為自己出身某個縣市，私底下進行利益輸送的勾當嗎?賴清德因為與基隆有淵源便格外照顧基隆，那麼，他該如何面對其他的縣市?這樣的作法，何異於挪用公款、假借地方建設之名，期約賄選呢?不知道當初基隆市政府對於這筆天外飛來的巨款，是如何處置的?用於何處?可曾向議會報告說明?

賴清德貴為行政院長，不見台灣，只見基隆，目光如豆，不禁讓人聯想起台南的88顆子彈、農漁用地種電、正副議長賄選等弊案，這些弊案，和賴清德眼裡只有自家家鄉利益，有沒有關係呢?正在角逐大位的賴清德，萬一勝選，看到的，又是甚麼呢?發跡地的台南?外公家的基隆?民進黨的一黨利益?還是自個兒家族的好處?

賴清德拿出5億私房錢補助基隆，林右昌感動之餘因而要求大家支持賴清德，那麼，縣市長選舉，乾脆開標決定吧!誰拿得出最多的私房錢補助地方，誰就當選縣市長!正副總統、立委選舉，亦可比照辦理!

若能把民主選舉基因注入專制王權捐官買官的制度裡，也算是台灣對全球民主聯盟的一大貢獻吧!

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