近期，隨著2024年總統大選升溫，兵役問題也成為討論的焦點，侯友宜一席改回四個月的政見，引起議論。此說到底有沒有「改口」？到底是不是「本來就有前提」？實在都是劃錯重點！關鍵是，重啟一年兵役本來就是民進黨政府的錯誤政策，不需要前提就應該即刻停止。

其實，當初廢止一年兵役改為四個月，就是因為客觀現實的需要。現代武器操作與戰術訓練日益複雜，還需要人力的部分多已不是單純的機械性重複動作，一年的時間不是根本無法熟練，就是才剛剛上手卻已要退伍。一年兵役之下，部隊得不斷訓練新人、經驗技術無法有效累積，為了擺脫這樣的困境，採取全面志願役而只留下四個月的軍事訓練，本來就沒錯。

甚至，更精確來說，正因為需要高度專業的技能，軍隊中最昂貴、最具戰力的各類武器系統，例如戰機、軍艦等等，早就全都是職業軍人在操作了，這也才是在戰爭中，真正具有決定性的武器，讓志願役值戰備都來不及了，哪裡還能分給義務役？重啟一年兵役，充其量不過是能多練出一些合格的步槍兵，能熟練班級小部隊戰鬥技巧就不錯了，沒有更多需要志願役操作的額外當代重型火力支援，根本難以抗敵。

很多人一定會想到烏克蘭，以為靠著士兵與攜帶式的武器，就能力挫俄國的重裝大軍，但這根本是幻想。別的都不說，是烏克蘭有廣大國土的縱深，可以在開戰幾天內就先丟兩個臺灣，才能在俄軍深入且暴露後，進行小部隊埋伏；攜帶式武器能奏效，也是因為俄軍缺錢裝備大多陳舊落伍，準頭差又不堪一擊。俄軍如果能拿出美軍2003年就有的精準打擊能力，與以色列裝甲部隊在2006年就有的生存性，我們現在早就在檢討烏克蘭的慘敗了。

至於說是美國的要求下非得實施不可，也不成理由。我們還是主權獨立的國家吧？憑什麼美國說什麼就做什麼？就算美國免費提供攜帶式武器，要我們出人出場地，我們就不能跟美國說，為了避免家園生靈塗炭，我們願意出錢買射程更遠更有威力的武器嗎？如此有更多錢可賺，美國又怎會生氣呢？恢復一年期兵役還給月薪兩萬六，可不是能省錢的事，不僅耽誤年輕人更多青春，也浪費已經非常寶貴的志願役人力，還把大筆預算虛耗在這大家都不開心、互相折磨的事情上，不如拿來對美軍購。

總之，時下常見所謂兩岸關係惡化，需要加強國防，所以必須恢復一年期兵役的說法，一整個就是完全錯誤的邏輯。就算在馬總統任內，兩岸關係和睦，國軍也不曾鬆懈戰備；在現代科技之下要有堅強的國防，需要的也是更多的科技與火力，而不是更多的人力。停止勞民傷財、徒勞無功的一年兵役，是已經作對的事，不該走回頭路。

所以了，侯友宜願意逆風提出此一政見，不管有沒有改口、有沒有前提，都值得十八歲以下沒有投票權的一年兵役苦主們肯定，也值得其他不用入營一年但自認關心國防者們的肯定。期望其他候選人都能跟進，承諾當選後立即停止重啟一年期兵役，這民進黨政府所推動，禍害不淺的錯誤政策。（作者為專職作家）

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