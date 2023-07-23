繼美國國務卿布林肯、財政部長葉倫訪問北京，氣候特使凱瑞成為近期第三位訪中的美國高層官員。他先後與大陸國務院總理李強、中央外辦主任王毅、國家副主席韓正及氣候變化事務特使解振華會談，雖體現了兩國對氣變合作的重視，但也彰顯兩國任何合作，都擺脫不了雙方關係大氣候的事實。

凱瑞訪中 調節大氣候

凱瑞對兩國氣變合作表示樂觀，認為雙方在很多事情上「明確達成一致」，但仍需做「更多工作」，還有一些問題需要更多時間來解決。美國媒體也評價，凱瑞此行雖無具體收穫，但至少兩國高層互訪、溝通機制已逐步恢復。去年8月，裴洛西訪台，大陸暫停了與美國在氣候、安全和其他全球治理問題上的合作。雙方高層密切往來，對陸美關係的重啟，與各類議題的合作，確實創造了機會。可以說，凱瑞此行是為調節陸美「大氣候」而努力。

今年入夏以來，全球多地遭高溫極端天氣襲擊，世界高溫紀錄連續刷新。6月，全球平均海面溫度達到新高，南極海冰面積則創歷史新低。氣候危機成為全人類迫在眉睫的挑戰。因此，國際上皆對陸美重啟氣候領域對話與合作抱有期待。

面對氣候危機，沒有任何國家或個人可以獨善其身，各國共同合作是理性之選。事實上，陸美在氣變議題上存有互補的空間，亦曾經有過良好的合作基礎。

雙方曾共同推動《巴黎協定》生效，建立強化氣候行動工作組，展開系列合作議程。去年拜登與習近平在峇厘島會晤時，雙方強調必須在應對氣候變化問題上加強合作，以元首共識確認氣變合作的重要。

不過，兩國氣變合作仍有不小的分歧。凱瑞訪陸前夕指出，此行有三大重要議題，包括大陸控制和減少甲烷排放計畫、大陸如何逐步擺脫煤炭的承諾，及森林砍伐問題的美陸合作計畫。這些議題無疑是對大陸施壓，要求大陸承擔更多減排責任，這與大陸主張「共同但有區別的責任原則」相矛盾。

不能抹殺大陸在氣變問題上的努力與貢獻，大陸不但已達成「碳達峰」、「碳中和」重大戰略決策，近年更加速推進節能降碳減排、建立完善碳市場等一系列措施，建成世界最大的清潔發電體系，水電、風電、太陽能發電裝機容量均居世界第一。大陸希望以自身發展節奏兌現減碳承諾，主張西方先進經濟體應承擔更多歷史責任。

氣候危機 全人類挑戰

此外，受兩國科技、經貿等領域博弈的影響，氣變合作難免亦有所受限。2022年美國通過《美國競爭法案》，在能源等領域加大對大陸的打壓力度，將多家大陸光電企業列入禁令名單。路透社認為，限制大陸太陽能電池板產品進口，但美國產能不足，反而導致太陽能建設項目凍結，對美國應對氣候變化的能力和清潔能源的發展造成不利影響，美國不得不放鬆管制，酌量恢復進口。

美國進入大選年，兩黨在氣變議題上有很大的分歧，將造成美國政策的不確定性。凱瑞訪中前夕在眾議院聽證會接受共和黨議員質詢，就被批評未對大陸減碳施加足夠壓力。美國的政黨惡鬥將為兩國氣變合作蒙上陰霾。

氣變合作不應淪為政黨惡鬥工具，氣候合作議題與政治、安全議題不易切割，但為促成合作，雙方仍應展示相向而行的誠意，從而為解決雙邊關係的難題創造機遇。無論如何，這次凱瑞訪問推動陸美重啟氣變對話，已為全球氣變合作注入信心。今年年底即將舉行《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會（COP28），期待陸美接下來針對COP28的談判，開展密切的溝通、對話與合作。希望氣變合作成為陸美之間的緩衝地帶與溝通管道，引領全球形成應對氣變挑戰的合作之力。