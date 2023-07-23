國民黨全代會23日通過提名新北市長侯友宜參選總統，黨主席朱立倫表明，這次大選要團結所有非綠組成在野大聯盟，還說重返執政後要組成「執政大聯盟」，但朱喊出在野大聯盟後，黨內紛擾不斷，對外也沒看到做了努力，國民黨還有什麼條件談結盟？

柯文哲多次提及「聯合政府」的主張，指台灣要想辦法走出藍綠互鬥的泥淖，所以他拋出未來若是當選總統，行政院長將會由國會最大黨推薦，讓台灣再次團結。

姑且不論聯合政府的優缺點，國民黨團結卻讓在野大聯盟淪為幌子，難怪柯文哲會說在野大聯盟他在2014年就做過。不過，柯當年在野大聯盟是要結合民進黨對抗國民黨，更稱是唯一打敗國民黨的方法。而2020年民眾黨以5席不分區立委成為第三勢力時，也同樣說要組在野大聯盟，但民進黨完全執政後卻吞噬在野勢力。

現在面對2024大選，國民黨反而找柯文哲來對抗民進黨，或許政治本就是利益結合，沒有永遠的敵人，但朱跟進柯的說法，就必須拿出更具體的作為，不能只是說說而已，否則東施效顰反而拉高柯文哲的民調。

國民黨全代會已正式提名侯友宜，黨內雜音卻仍未消除，朱再複製柯的聯合政府說法要組執政大聯盟，柯卻說，別的黨講聯合政府，大家不會相信，「我們講聯合政府大家一定會相信。」柯就是看準國民黨人才多反而內鬥包袱重。

有個寓言故事說，兩隻山羊巧遇獨木橋而互不相讓，最後雙雙落入河中。近日柯文哲民調下滑，朱立倫既然有這麼多想法，坐而言不如起而行，已到了該主動出擊的時刻了。