侯友宜23日參加國民黨全代會，在國民黨眾前主席與朱立倫主席、黨籍縣市長的見證下，帶領立委提名人宣示投入選戰，韓國瑜不但參加，還和侯友宜相互擁抱、十指緊扣，侯友宜在接受提名演說中，引用了韓國瑜競選高雄市長時「莫忘世上苦人多」的金句，彰顯兩人理念相通，更難得的是「擁郭派」放棄騷擾策略，讓全代會展現難得的團結一致，這對第二次失去政權的國民黨而言，真是難能可貴，朱立倫兩個多月來忍辱負重，終於有成。

侯韓擁抱展現團結

不過，這不表示「郭台銘風暴」遠離，侯友宜可以高枕無憂，專心帶領立委提名人打贏這場選戰。事實上，國民黨全代會還未結束，郭台銘就發表「類參選宣言」，雖未明言參選，卻宣示「一定要再次政黨輪替，下架這個腐敗無能的民進黨政府」，並提出自己的治國理念與政策主張，懷疑侯友宜實現政黨輪替的能力溢於言表。加上「擁郭派」紛紛現身，鼓吹「納郭」才能實現政黨輪替，足見全代會的團結只是一場秀，侯友宜千萬不要為表象所騙。

侯友宜的演說以「戰爭與和平」為主軸，彰顯民進黨執政將會把台灣帶往戰爭，而國民黨從蔣經國致力建設台灣開始，就把台灣帶往和平與富裕。他也強力批判民進黨政府貪汙無能，缺水、缺電、缺蛋，缺疫苗、缺口罩、缺快篩，卻霸道關異議電視台，侵犯言論自由，把促轉會變「東廠」打壓異己，火力堪稱猛烈，但老實說，實在無感，這些話民眾早已耳熟能詳，炒冷飯豈能令人感動？

在兩岸政策上，他「戰爭與和平」的論述，態度清晰，立場明確，不拖泥帶水，應足以號召兩岸和平派挺身支持。他同時宣示反對台獨、反對一國兩制，有求取平衡之意，但在至關重大的兩岸關係本質問題上，「兩個反對」之餘，究竟主張什麼？反對台獨，那麼，兩岸是一國關係嗎？反對一國兩制，那麼，兩岸關係應追求什麼目標？競選總統大位的人，沒有模糊的空間。

侯友宜這場演說是接受國民黨提名後最精彩的一場，但也只能算「中規中矩」，不減分，也不加分，以他20趴左右的支持度、排名老三的現況而言，敗選危機絲毫沒有緩減。首先他必須處理好郭台銘的問題，藍營內有人主張「納郭」是很奇怪的論點，這等於把一顆不定時炸彈放在身邊，不但危險，隨時可能爆炸，選戰焦點還會轉移到這顆炸彈，人人關注會不會爆炸？什麼時候爆炸？失焦後的侯友宜，民調怎麼拉抬得起來？

藍白合操作難度大

為什麼說郭台銘是一顆不定時炸彈？原因很簡單，他的參選動機可疑，成就鴻海一代霸業聰明如他，應知當選可能性幾近零，他不是國民黨員卻兩度蹭國民黨爭取提名，又兩度背信仍圖參選，選民豈會支持一個無信無義之徒出任國家領導人？他民調落居第四，比侯友宜更低，既無參選正當性，又沒有當選可能性，為何仍執意參選？

一般有兩種解讀，一是他在大陸有非常大的利益，希望藉參選和大陸交換條件取得利益；一說是藉參選累積政治能量，為後蔡英文時代參與政治運作布局。無論哪一種，以他商人身分都不適宜，台灣政商分際不似美國嚴明，利益迴避法律規範不足，絕不能以「川普可以，郭台銘也可以」說嘴。郭台銘一旦取得政治權力將如脫韁野馬般醜聞不斷，國民黨要戒之、慎之。

侯友宜另一個艱鉅的挑戰是如何迅速拉抬支持度，韓國瑜雖然歸隊，但莫忘2020年韓國瑜激起全黨團結，最後得票率仍僅38.61%，侯韓合對侯選情加分有限。國民黨已失去黨產，組織也已式微，陸戰能力不再，必須仰賴空戰，但空戰是國民黨長期軟肋，如何振衰起敝，已無猶豫徬徨的時間，必須趕快有所作為。

民進黨與賴清德的支持度都在低谷盤旋，侯柯合，賴必敗，但操作難度極大，若棄保不乾淨，等於保送民進黨繼續執政至少4年，台灣將在戰爭的路上繼續走下去。侯友宜支持度比柯文哲低，但國民黨有人才優勢，為勝選與未來治國計，他需要和柯文哲保持競爭中有合作的亦敵亦友關係，這需要大智慧與卓越的領導能力，希望他不要讓國人失望。