經濟部迫於減碳、淨零碳排之國際壓力，依《再生能源發展條例》授權於2020年12月31日公告「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」，俗稱「用電大戶條款」。然而，《能源管理法》原以800kW作為用電大戶的認定標準，但該「用電大戶條款」卻將門檻調高至5000kW，使本應納管之5000戶800kW以上的用電戶，只剩500戶（300家企業）受到規範，並且能源局刻意把「公告名冊」條款剔除，在用電大戶名單不公開下，人民連監督的機會都沒有！更別提給予企業的義務履行方法中除了「設置再生能源發電設備」、「購買再生能源電力及憑證」、「設置儲能設備」外，竟包含宛如贖罪券的「繳納代金」！

2021年2月3日，財團法人綠色和平基金會等把經濟部告上行政法院，主張現行「用電大戶條款」不僅無助於達到母法《再生能源發展條例》推廣再生能源總量2700萬瓩（kW）的目標，並且該法對「企業的再生能源設置要求過低」、「忽略其減碳義務」的結果，已「違反環境基本法」，「侵害人民基本生存權利」，乃我國「第一起氣候訴訟」！值得注意，以氣候訴訟（climate litigation）近年在全球蓬勃發展之趨勢看來，未來台灣亦可能遍地開花，但更重要的是不正義的「氣候政策」應儘早透過即時有效的司法救濟（包括國賠案件）給政府（行政、立法）一記當頭棒喝！

然而，在延宕2年之後，今年4月12日終於在台北高等行政法院（一般給付訴訟）開庭審理，原告委任律師無奈表示：「第一次遇到等2年才開庭的情況，這非常罕見。」他也替法院打圓場稱：「氣候訴訟的類型畢竟是先例，再加上政府的氣候治理備受關注，法官可能需要時間釐清」，但誠如原告提起本件訴訟之初衷，正是希望透過「法律的力量」打開政府決策的「黑盒子」，確保落實減碳目標，畢竟「氣候變遷時代下，最害怕政府什麼都不做」！氣候危機是科學問題，政治產業、法律產業及民間企業均責無旁貸！

以德國政治產業為例，2021年4月29日，德國聯邦憲法法院以《聯邦氣候保護法》（Federal Climate Protection Act）未能為2030年以後之德國設定足夠的碳排減量為由，判決該法與德國《基本法》所保障之人民基本權利相抵觸。判決理由指出，德國《基本法》已責成立法機關保護氣候之義務，並應立法致力於2050年前實現溫室氣體中和（greenhouse gas neutrality）目標，法院強調「如果一個世代使其子孫後代承擔巨大的減排負擔…，則不允許其在比較輕度的減排負擔下消耗大量的碳預算」，並要求立法者必須於2022年12月31日之前就此做出改進。言下之意，不容許「碳」留子孫！

隨後，梅克爾政府於當年一氣呵成提出新版《氣候保護法》，將碳中和目標從2050年提前至2045年、把2030年溫室氣候減量目標自原先的55%提高為65%，並提出2040年減量目標為88%，新法減碳時程為後代子孫留有足夠餘裕，並徹底解決過去國家或企業減碳義務難以受法律管制之弊端。只是德國不僅在再生能源的發展本有優勢條件（包含歐洲大陸能互相馳援之廣密電網），近年亦已重新檢討並預計重啟核電！

反觀台灣，在一昧的「以氣代煤」、「2025非核家園」下，我們豈有怠慢蹉跎的空間？德國的經驗，讓我們看到司法影響政府決策聞過則喜並從速改之的典範，作為受理我國氣候訴訟的行政法院（含北高行、最高行及憲法法庭）亦應有此體悟，並且將氣候訴訟案件視為眼前重中之重，謹記遲來的正義不是正義！加速指正政府氣候治理缺失才能確保下一代能有適宜人居之地球！筆者對於承審法院給予公正裁判抱有高度期待，而考量未來氣候訴訟頻仍及其專業性，我國成立氣候專責法庭仍是當務之急！

（作者為超國界法教授、律師）