百歲人瑞季辛吉18日突然造訪北京，作為民間人士，他罕見地與中共軍方高層會面，中國大陸國家主席習近平20日特地選在52年前季辛吉密訪北京、和中共時任總理周恩來會面的釣魚台國賓館五號樓見面，意義不比尋常。從季辛吉訪京前密集受訪，到北京與習近平、中共中央外事辦主任王毅、國防部長李尚福三巨頭會面，季辛吉對中美激烈競逐顯然有話要說。

最近美國拜登政府不斷派閣員訪問北京，國務卿布林肯談外交、財長葉倫談經貿，到氣候問題特使凱瑞談氣候，營造年底「拜習會」熱度，但看在季老眼裡，更重要的問題是建構中美牢靠的基礎，保證未來5至10年兩強不發生戰爭。

今年4月季辛吉接受《經濟學人》晤談8個多小時，說出他的憂慮。《經濟學人》5月下旬刊出專訪，談話重點圍繞在「如何避免中美衝突成為戰爭」，出刊後標題是「如何避免第三次世界大戰」，這正是季老的憂慮所在。

確實，兩強若無軍事對話，連冷戰時期構建「冷和平」的基礎都不存在。1960年代季辛吉將其博士論文整理後出版巨著《重建的世界》（A World Restored），以1815年拿破崙戰敗前後，奧地利首相梅特涅以高超外交手腕構建歐洲百年和平的歷史為背景，重點在於季老認為法國大革命後歐洲秩序重建，就是透過對話、務實外交，最終達成形勢穩定。

6月下旬季老再接受《華爾街日報》、彭博訪問，所談的全是中美關係。他一方面告知西方世界，「中國只想強盛富足，中國不是希特勒，他們不想統治世界」；另方面喻知北京，過去美蘇坐下來談的關鍵是核武器，相互核威懾構建了「冷和平」。他擔心中美不對話，未來5到10年必滑向戰爭。「修昔底德陷阱」雖是西方經驗，但看在季老眼裡，向北京直指關鍵最重要。

核武是「冷和平」的基礎，當代呢？外界或未留意新華社報導王毅會見季辛吉新聞稿的一句話：「雙方還討論人工智能（AI）等問題」。香港中文大學講座教授鄭永年接受《人民日報》旗下「俠客島」專訪時說，季辛吉認為AI將成為中美坐下來談判的基礎，這是他眼中AI對國際政治的意義，包括美國卡中國晶片業做為遏制中國槓桿這類事。

近年對AI著力甚深的季辛吉，去年與Google前執行長施密特等人出版《AI世代與我們的未來》，強調AI對安全及世界秩序可能產生的重大影響和隱患。季老認為一旦AI被軍事化，可能強化核武；如今中美在AI領域旗鼓相當，或有機會讓中美再出現一次「大談判」（Grand Barging）。

關鍵問題不在經貿，而是可改變地緣政治的技術革命。季辛吉認為AI不僅加劇中美競爭，且因導致戰爭的技術基礎變化太快，在中美之間找到一個平衡的秩序，建構安全閥才是重點，才能避免世界陷入一場浩劫。

（作者為資深媒體人）