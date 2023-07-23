國民黨全代會23日正式通過提名侯友宜參選總統，此舉料將平息黨內「換侯」風波，並進一步促成泛藍歸隊，讓侯的競選團隊重整旗鼓再出發。尤其值得關注的是，會前侯友宜在場外迎接韓國瑜時，韓清楚表示在國民黨總統參選人侯友宜領導下，一定要下架貪汙腐敗、謀財害命的民進黨。韓對於侯明確且堅定的支持，在相當大的程度上有助於包括韓粉在內的深藍群眾回流，進而鞏固基本盤。

誠如國民黨前主席洪秀柱在會場外受訪時以台語俗諺表示，「心頭抓乎定，不怕樹尾做颱風」，這句話不僅鼓勵侯友宜，更鼓勵藍營上下，要有堅定的意志與信念，不隨波逐流，不三心二意，才能獲致最終的勝利。曾經飽受「換柱」風波之苦的柱柱姊，一句「換柱就行了」的玩笑話間接否定「換侯」的正當性與可能性，其深切的體認與觀照全局的視野，豈是若干目光短淺的藍營人士可與比擬的？

所幸原本挺郭台銘的大將傅崐萁、陳玉珍等人也來到全代會現場，他們雖未表態挺侯，但也沒有提案「換侯」，一種化解對立並促進黨內團結的氛圍正在成形。然而目前無論是侯友宜或在野其他勢力，要想「下架民進黨」，仍須跨越重重障礙才能達成。

日前陳長文律師為文建議侯友宜以大我無私的精神發起政黨輪替大聯盟，其用意即在強調唯有團結在野力量，才有下架民進黨的可能。其諤諤之言固然贏得敬重，但其具體方法卻有商榷之處。他建議透過民調來舉辦「在野大決選」，侯、柯、郭三人支持度最高者，則成為在野共推的總統候選人。這個方法看似公平公開，立意甚佳，實則治絲益棼，徒增困擾。試想在3個月的民調期間，參加者的「在野互打」會是何等的激烈，支持者的對立又會何等的加深，綠營勢必見縫插針，擴大矛盾，屆時賴清德帶著滿足的微笑，躺著也會選上。

以目前情況而言，侯、柯兩人已分別為各自政黨所提名，且民調均為在野陣營的前兩名，郭則除了參加國民黨徵召敗陣下來，而其民調又吊車尾，實無具備競逐在野共主的正當性，未來倘若執意以無黨籍參選總統，恐怕連署一關也過不了。因此促成在野聯盟協商的主軸應落於侯、柯兩人及其各自政黨身上，郭應扮演協力催生的助手，而非自利添亂的丑角。

朱立倫主席在全代會上提出2024年大選是「戰爭與和平的選擇」，而其衍生的戰略總目標就是「下架民進黨才能維護兩岸和平」。在戰略手段上朱主席也提出了「在野大聯盟」與「執政大聯盟」的操作方法，強調「成功不必在我，成功一定有我」的巧門。整體方向極為正確，但是如何讓藍白對話轉換成具體的合作模式，國民黨必須拿出謙卑的態度以大事小，避免讓民眾黨感覺是全面投降。

因此藍營最佳策略應該首先回應白營所提出的「聯合政府」訴求，並將選後兩黨共治的執政聯盟藍圖予以清晰擘畫，回過頭來再談藍白在野聯盟在總統與立委選舉中可以分工合作的項目。如此目標導向的合作模式才有可行性。

（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）