國民黨全代會23日提名侯友宜參選2024總統，侯友宜也在全代會上與前高雄市長韓國瑜擁抱，顯示兩人芥蒂已除；全代會並再現禿子（韓國瑜）、燕子（台中市長盧秀燕）、漢子（侯友宜）合體，令藍營、乃至於所謂的非綠陣營士氣大振。

不過，就在這藍營團結的氛圍中，還是存在著隱憂。儘管鴻海創辦人郭台銘始終沒有明確表示自己到底會不會參選到底，然而，就在國民黨全代會前夕，他在臉書上發文表示：「我還有好多想法想繼續分享」，甚至23日當天又引用《孟子》的話，說自己「雖千萬人吾往矣」，留下不少懸念。國民黨就有不少人解讀，這似乎暗示，郭台銘還沒有放棄參選。

只不過，民調顯示，郭台銘的支持度始終位居第4，且近日已降至個位數，他也有自知之明，公開表示以這麼低的民調，自己根本不可能當選，那麼，為什麼他還是如此動作不斷，而且經常發表如前述曖昧不明的談話？莫非郭台銘心中有什麼難以啟齒、不便言說的另類企圖嗎？

經歷了國民黨初選勝出和全代會提名，侯友宜名正言順取得代表權、加入2024這場大賽，已是板上釘釘的事；但郭台銘始終在場邊逡巡不去，要下場還是不下場，他就是不肯把話說清楚，不但嚴重影響藍營的選手，也對選民的心造成干擾。畢竟郭台銘的支持者與侯友宜的支持者存在一定的重疊，只要郭台銘不明確表達不會參選，就多少會影響泛藍選民的態度，成了選情的變數。換言之，對是否參選態度始終曖昧不明的郭台銘，最可能衝擊的正是國民黨的選情。

郭台銘三番兩次強調，一定要集中力量下架民進黨，既然如此，郭台銘又為什麼一定非要以不合作的分裂姿態，成為非綠的破口，增加綠色政權苟延殘喘的機會？

自傳出要併購民眾黨後，郭台銘已被代表民眾黨參選2024總統的柯文哲視為「瘟神」，柯文哲甚至到了連郭台銘電話都不敢接的地步，可以想像，郭柯合或柯郭合，幾乎已經破局；因此，近期郭台銘只能靠蹭國民黨維持聲量。

例如，他刻意在國民黨全代會前舉辦粉絲見面會，其中，國民黨立委參選人徐巧芯、葉元之和張斯綱3人到場，郭台銘還刻意喊出，「歡迎加入郭陣營」，引發倒戈想像，令泛藍群眾頗為反感。

在換侯不可能、獨立參選沒希望的前提下，如果郭台銘心中對政治仍然有些想法，合理的做法是與國民黨商量，尋求合作的機會，讓自己的政策思考能夠納入藍軍整體的政見，如此郭台銘的政治理念才有可能得到實現。但他卻捨此不為，反而處處製造扞格情勢，實在不知郭台銘的葫蘆裡到底在賣什麼藥。

郭台銘說自己是「爹不疼、娘不愛」，但只要他願意，宣布加入藍軍大聯盟，以他充沛的能量，相信有機會立刻從政治邊緣人變成下架民進黨的戰將。2024大選攸關台灣戰爭與和平的選擇，郭台銘究竟想在這關鍵時刻留下什麼樣的歷史定位，就在他的一念之間。

（作者為作家）