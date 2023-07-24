「我不知道自己還能回家鄉幾次，但可以肯定的是，只要我走得動，每年都要帶孩子們回來看看，這裡是我們的根。」說著一口地道的溫嶺話，今年86歲的台灣老船長周香春受訪時表示。

7月中旬，闊別4年，他帶著一家四代13人，再一次踏上了家鄉浙江台州溫嶺的土地。

周香春的人生軌跡，與台灣詩人余光中的詩歌《鄉愁》多有印證。70年前，他和家人從大陳島前往台灣。18歲開始，周香春就在船上工作，半生在大海裡追風逐浪。

70年彈指一揮，他與家鄉的情緣未曾斷絕。「鄉愁是一灣淺淺的海峽」，而周香春，成了往返海峽兩岸的「擺渡人」。

時間撥回1980年，因為一次避風，他將船隻靠泊在溫嶺松門礁山(漁)港，離開多年後首次回到故鄉，並和溫嶺台胞站結下了深厚的友誼。

1990年，瞭解到松門鎮盼盼幼兒園缺少教學用具，周香春向該幼兒園贈送了一批電子琴、電動小飛機等，還為溫嶺紅十字會松門急救站（現溫嶺市紅十字會海上醫療救援隊）捐款1000美元。隨後幾年，他每次將船靠岸，都會在松門鎮各個學校走動，為孩子們送去玩具和教學用具。

大海無言，卻一次次記錄了兩岸同胞的情誼。

1993年8月6日，浙嶺漁63399號船在舟山沈家門以東海區作業時，被洶湧的浪濤撞開裂口。周香春見狀，迅速組織「金協潮號」的船員們奮力搶救大陸漁民。

當日，來自松門鎮的林寶法等6位漁民脫險，他們的子女得知周香春是家中長輩的救命恩人後，便把他看作海峽對岸的「親人」，至今仍保持聯繫。

「最多的時候，我一年中有十多次將船停泊在松門。」周香春回憶說，溫嶺台胞站在船隻保養維修、醫療服務、文體生活等方面給他們提供了許多便利和幫助，還專門設立「台胞之家」，讓他們每次回鄉都有安身之處。

往返於台灣和溫嶺，周香春當起了海峽兩岸親人的聯絡員。他常常幫助兩岸親人捎帶信件、生活用品、地方特產等。久而久之，周邊民眾都會拜託他幫忙打聽、尋找那些前往台灣但尚未取得聯繫的親人。

退休後，周香春離開了漂泊多年的海、相伴多年的船，但兩岸「擺渡人」的身份，他一直割捨不下。

「我每次回到台灣，都會向親朋好友介紹、展示溫嶺的發展前景和良好的營商環境，鼓勵他們組團來大陸參觀考察、創業就業。」周香春說，他會積極對接在台灣的人脈資源，繼續為台州、台灣兩地交流交往牽線搭橋。

周香春的小女兒周詩錦說，從小爸爸就教他們講溫嶺方言，在台灣家裡也經常吃食餅筒、炒糕、炒豆面等家鄉特色小吃，「我的孩子在台灣讀研究生，希望他畢業後能到大陸就業。」

眼下，周香春還有一個心願——有生之年在大陳老家修建好祖宅。「這樣有機會能回來住住，也為子孫後代留住根。希望他們永遠記住自己是從哪裡來的，那我就沒有遺憾了。」他說。（傅飛揚、鍾昕欣）

（本文來源：中新網）