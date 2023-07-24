國營台鐵公司明年元旦即將掛牌，交通部正籌組董事會，這是後蔡英文時代政權更迭前最大的政治布局，令人質疑政黨派系藉台鐵公司化酬庸特定人士。近日交通部相關新聞出現「台鐵公司『內定』首任董事長周永暉」……令人驚呆了下巴，運安爭議前科累累的周永暉，在蔡政府主政期間竟逆勢而上、官運亨通，交通部長王國材簡直睜眼說瞎話。

立法院會2022年5月27日三讀通過《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》，將台鐵改制為「鐵路股份有限公司」，明年元旦即將掛牌；除了台鐵員工權益和福利的保障之外，最重大的改革應是因連續發生普悠瑪號、太魯閣號事故，台鐵必須痛下決心改革運安，以及推動國營鐵路資產活化。不過，民間團體「太魯閣的眼淚」一直對於台鐵安全管理委員會置於董事會之下的權力結構不滿，他們認為運安代表必須進入董事會，改革必須直到台鐵變安全為止。

2018年10月21日台鐵普悠瑪號發生嚴重事故，造成18人死亡、215人輕重傷，交通部長吳宏謀請辭下台。當時行政院長是賴清德，行政懲處追溯前3任台鐵局長范植谷、周永暉及鹿潔身，原因與採購日本住友商事的普悠瑪號有關。但輿論對於台鐵把肇禍責任推給司機員尤振仲一人存疑；翌年4月8日范植谷從1小過加重為1大過2小過、周永暉從1小過加重為2小過、鹿潔身從1大過加重為1大過1小過；5月22日新任交通部長林佳龍再加大懲處，范植谷解除中國驗船中心董事長職務，周永暉留任交通部觀光局長。注意，周永暉責任最輕，反而還能擔任觀光局長。

沒想到台鐵並未記取慘痛的教訓，2021年4月2日又發生更嚴重的太魯閣號事故，造成49死、213人輕重傷，是台鐵近60年來最嚴重的意外事故。這次是交通部長林佳龍負政治責任請辭下台。所以，台鐵運安問題盤根錯節，豈能等閒視之！

2021年3月16日觀光局長周永暉因部屬特權接送染疫孩子違反中央防疫規定請辭下台，與周永暉有表兄弟關係的民進黨立委楊曜出面辯護，外界因此了解周永暉與民進黨關係匪淺，下台後的周永暉旋即接任財團法人中華顧問工程司董事長，多了一項工程專業，搖身一變對於國營鐵路資產活化帶來希望。交通部人事安排充斥民進黨新潮流、正國會色彩，無論怎麼說，周永暉一再出事都不應該官運亨通吧。

周永暉的維基百科資料編輯時間是2022年10月23日，人設形象全是擦脂抹粉好棒棒，完全沒有運安爭議的負面新聞，這「特權黑箱」鑿痕斑斑就「事有蹊蹺」了。

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