一年一度的亞洲生技大會（Bio Asia -Taiwan 2023）即將自7月26日起，在台北隆重舉行。每年到了此時，許多產業交流、投資活動、政府政策都跟著積極活躍起來，帶動一波波生技熱潮。

今年是亞洲生技大會第五度在台舉辦，它是一個全球生技組織（BIO）的正式年度活動之一，也是僅次於全球生技大會（BIO International Convention）和歐洲生技大會（Bio Europe）的第三大區域性生技產業大會。今年估計將有19國、110位講員、1,500位生技專業人士參與，展覽將超過2,000攤位，另有約1,800場媒合會，盛況可期。究竟這個活動只是一場短暫的大拜拜，還是會對生技產業產生長遠的效益？

生技產業是一個科學產業，是由許多專注科研的小公司，和數目較少的大藥廠所共同組成，價值鏈很長，專業分工又細又深，只有靠相互結合才能成事，因此特別需要各公司的串聯合作，尤其需要跨境的國際串聯合作。亞洲生技大會為生技產業界提供了一個難得的國際舞台，對一向缺乏國際連結的台灣生技產業而言，意義相當深遠。它的效益可以從幾個面向來觀察：

一、大會運用BIO的全球媒合平台，促成了兩千多場「一對一」的媒合會議，讓各地尋求合作的公司，可以先在線上互相接洽了解，並在短短幾天內，完成那麼多場跨國的面對面洽商，這樣的機會和效率，對許多生技公司來說，都是非常珍貴難得的。往往一場成功的媒合，就可造就出一個傑出的新創公司。

二、在論壇和研討會中，大會邀請了各國官員及專家代表，一起分享討論生技政策、法規及發展策略等議題，讓各國得以互相比較和借鏡，進而督促政府，檢討改進生技產業發展的法規和環境。諸如最近討論頗多的再生醫療法案、新藥健保給付、生技投資獎勵、臨床數據使用等，都得以在會中看到他國進展，相互參考學習。

三、生物醫學科技的發展日新月異，大會特別邀請了幾位國際級大師，一起探討目前最先進的mRNA、核酸、細胞及免疫療法的進展，並分享不同科技可能的產業化模式，以及國際需求及競合態勢，對於大量投入研發的生技產業而言，不但充滿驚奇，更能擴大視野，啟發高層次大角度的創新。

四、生技公司在初期多無營收，需要持續募集資金。大會邀集了國內外重要的創投基金及投資機構代表，一方面分享全球當前生技投資趨勢，一方面參與互動，物色投資標的。大會也安排上百場發表會，由公司介紹自己的科技、產品、策略及進度，創造募資和投資雙方最有效的互動。

五、交流合作除了透過對話洽商，實地的展示更能將科技和商機具體化。亞洲生技大會展覽的規模，在國際名列前茅，除了有精準醫療、基因檢測、細胞與再生醫療、智慧醫療、生物相似藥、CDMO（委託開發暨製造服務）、及學研新創等展區外，還有各國的國家館，及不少跨國藥廠的展出。再加上政府及學研單位的展示，進一步促進科技及業務的交流合作。

六、大會另一重要特色是「區域合作論壇」（Regional Collaboration Forum），由各參與的國家設計主持專屬論壇，邀請該國的生技公司或機構介紹該國生技特色，並參與互動，今年澳洲論壇預計就有15家廠商來台。期望透過各國的積極參與，加強區域的生技對話與合作。

這些活動都是針對生技產業的特性所規劃設計，除了適合產業界及投資人士參與，也很適合政府官員、學研界、醫界、及學生參加。若能持續舉辦，應可對生技產業的發展，產生驅動及加速的作用。目前尚待加強的是國際參與度，尤其是歐美國家的參與較為不足，間接降低了部份亞洲國家傑出廠商參與的意願。期待假以時日，亞洲大會也能與全球生技大會並駕齊驅。

總之，亞洲生技大會提供了一個難得的機會，讓世界看見台灣，也讓台灣生技產業面向世界、接軌國際。