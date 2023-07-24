很多元老級的人經常佔著位子不放，有時不免妨礙進步，但是在敬老尊賢的文化裡，除了上帝要他們讓位外，似乎也沒有其他的好方法。

我常在國外教會佈道，有機會跟牧師及教會負責人聊天。教會裡面也有元老級人物經常抓著位子不放，而年輕一輩的又極力想變天，教會因而不合而分裂，對福音的傳播有極大的負面影響。

創立教會有情感

有的教會是最初由一、兩位熱心教友所創立，當初可能只是家庭禮拜，只有幾個家庭參加，經二十年辛苦經營後，現在已達二、三百位教友的規模。但創辦人或年事已長，或新知已跟不上年代，希望他們下台的聲浪屢屢出現，但是這些創辦人對教會已有幾十年的感情，教會幾乎如同他們的孩子般，現在要被掃地出門，情何以堪。

因為這樣，教會元老就想盡辦法掌控教會，小則安插自己的人擔任教會財團法人的董監事，大則在教會章程裡規定，某幾位元老級人物的職位為終身職。這些安排固然鞏固了元老們的地位，但卻也可能妨礙了教會的進步，而且程序也不夠民主，引起抗爭是遲早的事。

有人就有糾紛

其實，這樣的事在教會中發生，在其他各種機關組織裡發生的更多，更醜陋。坦白說，只要有人在的地方就會有這些奇怪的事出現。

要想減少這些問題的發生，首先的事是建立制度，且在建立制度時，要有遠見、不能有私心。例如：教會的存在主要目的是傳揚上帝的道，所有制度及人事都必須有助於這一目的。因此教會的領導階層當然應該透過民主程序，定期調整。對於創辦教會的元老，也應有所安排，不能動輒掃地出門，否則也是有害教會建立或成長的。

成事不必在我

其次是改變當事人的心態。許多人常為了自己會想出美麗的名堂，使自己抓住位子，鞏固權力，倘若能去除這種心理，持著「成事不必在我」、「何處沒有一片天」的達觀胸襟，不再作無謂的戀棧。同時相信上帝是公義的，祂必暗中察看誠實報應。有時祂在這裡給人關了一扇門，也會在別處給人開一扇窗。正所謂人在做天在看，許多醜陋的爭執都會消弭於無形。當然這種期盼有時是可遇不可求的，因為人究竟是人嘛！

我和妻子蘇老師及好朋友創辦了六個慈善基金會，現在我只擔任「天使居長照財團法人」董事長，其他五個基金會，我不但不是董事長，而且連董事都不是，徹底交託給其他年輕、有能力、有愛心的人擔任董事長，負責一切，而我也絕不垂簾聽政，當幕後負責人。

天使居長照財團法人是剛成立的基金會，待舉之事實在太多，不忍心套牢別人只好自己下海。待穩定有些成績後，還是要交出去的。我衷心的盼望教會及各種慈善機構，一定要大力培養人才，培養接班人，我想這應該是上帝所期盼的！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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